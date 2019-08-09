Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020Известия вчера в 23:48

Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были отнесены к провинции Хоккайдо.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Сенатор предложил направить Японии ноту протеста из-за карты с Курилами

РБК02:28

В Госдуме назвали провокацией карту с «японскими» Курилами к Олимпиаде-2020

Известия03:46

Южные Курилы отнесли к Японии на сайте Олимпиады-2020

Газета.Ru03:33

Южные Курилы появились на карте Японии на сайте Олимпиады 2020 года

URA.Ruвчера в 23:25

Журова: МОК может сделать замечание Японии из-за карты с Курилами

РИА Новости04:13

Япония сделала южные Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020

Lenta.ruвчера в 23:15

Япония включила Курилы в маршрут олимпийского огня на ОИ-2020

Телеканал 360°вчера в 22:59
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
Футбол

Ибрагимович раскритиковал регламент MLS

Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
Обновлено в 03:11
Экономика

Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года

Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11
Общество

Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось

30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Турции на границе с Сирией прогремели взрывы на складе боеприпасов

Обновлено в 02:30
Политика

Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил

Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено 07 августа в 02:24
Армия и оружие

Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено вчера в 15:35
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS

Спекуляции и слухи о собственной операционной системе Huawei появились после того, как Google приостановила действие лицензии на Android компании в мае, после решения правительства США включить Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских компаний.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Задержаны еще два участника массовых беспорядков в Москве 27 июля

Обновлено в 03:57
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика

Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма

Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Наука

Учёные назвали любимую группу крови комаров

Исследования учёных из Сибирского государственного медицинского определили «любимую» группу крови комаров.
Обновлено в 03:34
Политика

В Крыму подняли украинский флаг

В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Экономика

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей

Обновлено вчера в 04:25
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве

Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Политика

Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем

Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов

Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Космос

Активы воронежского мехзавода передадут КБХА

Акции Воронежского механического завода передадут Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения.
Обновлено 07 августа в 11:45
Культура

«Квартал 95» нашёл себе «Зеленского»

Обновлено в 03:48
Технологии

Искусственный интеллект DeepMind присоединился к зоозащитникам

Обновлено вчера в 19:12
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие

Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации

Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

После беспорядков в Бишкеке задержаны 40 сторонников Атамбаева

Обновлено в 02:02
Наука

Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера

Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Политика

Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины

Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия

Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием

Обновлено вчера в 02:33
Шоу-бизнес

Звезда клипа группы «Ленинград» Любовь Константинова вышла замуж

Радостным событием актриса поделилась в своем Instagram. Звезда клипа «Сиськи» группы Ленинград актриса Любовь Константинова вышла замуж.
Обновлено вчера в 13:57
Общество

Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17
Как работают Яндекс.Новости?
Переговоры по КуриламБольше новостей по теме
Главное