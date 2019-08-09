Политика
Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020Известия вчера в 23:48
Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были отнесены к провинции Хоккайдо.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:21, Вашингтон
Футбол
Ибрагимович раскритиковал регламент MLS
Шведский футболист Златан Ибрагимович, выступающий за «Лос-Анджелес Гэлакси» в Высшей лиге футбола (MLS), раскритиковал регламент соревнований в американской лиге.
Обновлено в 03:11
Экономика
Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года
Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11
Общество
Опрос: доверие россиян к своему окружению снизилось
30% респондентов заявили, что таких людей в их окружении стало меньше, другой ответ дали 6%. Среди молодежи много тех, кто надеется, что число заслуживающих доверия людей вырастет, после 55 лет такие ожидания сходят на нет.
Обновлено вчера в 20:57
Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарства
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение.
Обновлено в 03:55
Политика
Япония не приняла протест России по вопросу южных Курил
Вчера Моргулов вручил послу Японии в РФ ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Обновлено 07 августа в 02:24
Армия и оружие
Боевики попытались напасть на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:35
Гаджеты
Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS
Спекуляции и слухи о собственной операционной системе Huawei появились после того, как Google приостановила действие лицензии на Android компании в мае, после решения правительства США включить Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских компаний.
Обновлено в 04:14
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей стороной из-за Крыма
Избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок - За жизнь", политолог-международник Олег Волошин назвал Россию "воюющей стороной" в том, что касается Крымского полуострова.
Обновлено вчера в 21:23
Наука
Учёные назвали любимую группу крови комаров
Исследования учёных из Сибирского государственного медицинского определили «любимую» группу крови комаров.
Обновлено в 03:34
Политика
В Крыму подняли украинский флаг
В Крыму был поднят украинский флаг, сообщил на своей странице в Facebook советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев.
Обновлено в 04:05
Экономика
Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»
Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Обновлено вчера в 04:25
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
Прощание началось в 09:00 и продлится до полудня. После этого траурная церемония продолжится на Калитниковском кладбище.
Обновлено в 03:17
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
В Совфеде предложили уточнить в законе места для проведения митингов
Сенатор и зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Людмила Бокова предложила подумать над разработкой закона, четко определяющего места для проведения мирных митингов.
Обновлено вчера в 12:34
Космос
Активы воронежского мехзавода передадут КБХА
Акции Воронежского механического завода передадут Конструкторскому бюро химавтоматики (КБХА) в рамках создания единой научно-производственной площадки ракетного двигателестроения.
Обновлено 07 августа в 11:45
Культура
«Квартал 95» нашёл себе «Зеленского»
Обновлено в 03:48
Технологии
Искусственный интеллект DeepMind присоединился к зоозащитникам
Обновлено вчера в 19:12
Технологии
Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости
«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
Атомный крейсер «Омск» вернулся на Камчатку после модернизации
Атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск" вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после модернизации на заводе "Звезда".
Обновлено вчера в 21:11
Наука
Молодая кровь позволяет бороться с болезнью Альцгеймера
Сотрудники компании сообщили об итогах исследования, в рамках которого сорока пациентам с болезнью Альцгеймера вводили в кровь фракцию плазмы с этими белками.
Обновлено в 01:06
Политика
Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Звезда клипа группы «Ленинград» Любовь Константинова вышла замуж
Радостным событием актриса поделилась в своем Instagram. Звезда клипа «Сиськи» группы Ленинград актриса Любовь Константинова вышла замуж.
Обновлено вчера в 13:57
Общество
Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца
Большинство россиянок в 2018 году рожали первого ребенка в 26 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Росстата.
Обновлено в 01:17