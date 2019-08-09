Четыре российских острова Южных Курил появились на карте Японии, опубликованной на сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня. Острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи были отнесены к провинции Хоккайдо.

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

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