Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией ЯпонииRT на русском 03:36
На официальном сайте Олимпийских игр 2020 года появилась карта Японии с точками, через которые будет проходить маршрут олимпийского огня по территории страны. При этом четыре острова Южных Курил, принадлежность которых Токио оспаривает у России, изображены как часть Японии.
Читать в источнике
Оценить528
Территориальные споры, как известно, есть между многими странами. Но их не принято вытаскивать на спортивные площадки, тем более такие, как Олимпийские игры.
— Олег Морозов, российский политикАргументы и Факты 04:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 10:31, Вашингтон
Авто
Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 04:50
Политика
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Кино
Хидэо Кодзиму раскритиковали за плакат фильма «Т-34»
Обновлено вчера в 15:28
Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
Обновлено 06 августа в 19:54
Происшествия
Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
Приморский районный суд Новороссийска в пятницу арестовал до 8 октября водителя экскурсионного автобуса Романа Полякова по делу о ДТП под Новороссийском, в результате которого три человека погибли, еще более 40 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:30
Политика
Орешкин заявил о снятии разногласий по интеграции России и Белоруссии
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
Обновлено в 09:50
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Спорт
Морозов одержал вторую победу на этапе Кубка мира в Китае
Обновлено в 10:01
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Минкультуры планирует запретить проносить собственную еду в кинотеатры
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Промоутер рассказал о причинах разрыва Наргиз и Фадеева
Промоутер Сергей Лавров рассказал газете "Комсомольская правда", почему с певицей Наргиз Закировой сложно работать.
Обновлено в 06:24
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Киберспорт
Новые части Call of Duty продолжат появляться ежегодно
Нынешние материалы по грядущей Call of Duty: Modern Warfare наталкивают на мысль, что Activision решила сделать мощный проект и продолжит его поддерживать годами.
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Дочь Пригожина похудела на 21 кг
За восемь месяцев дочь известного продюсера, кажется, совершила невозможное. Двушке удалось похудеть до 91 кг.
Обновлено в 05:10
Финансы
CNN оценил вероятность использования козыря Китая в конфликте с США
В рукаве у Пекина есть козырь: он является крупнейшим кредитором американского правительства.
Обновлено вчера в 16:42
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14
Политика
ЦИК отказал в удовлетворении жалобы кандидата в Мосгордуму Ильи Яшина
Центризбирком России на заседании в пятницу отказал в удовлетворении жалобы незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Яшина на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации.
Обновлено в 10:16
Здоровье
Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар
Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Политика
20 лет назад Путин стал преемником Ельцина и возглавил правительство
9 августа 1999 года президент России Борис Ельцин представил нового премьер-министра и своего преемника Владимира Путина.
Обновлено в 09:51
Происшествия
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Футбол
Модрич не покинет «Реал» этим летом
Хорватский полузащитник Лука Модрич останется в мадридском "Реале" на следующий сезон, утверждает Marca.
Обновлено в 03:54