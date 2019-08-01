Религия
Волгоградские мусульмане празднуют Курбан-байрамВолгоград Онлайн 02:19
Священный праздник Курбан-байрам, сегодня отмечают тысячи волгоградских мусульман. Празднования продлится 4 дня – до 14 августа. Утро начнётся с молитвы и проповедник в мечетях Волгограда.
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Забыть ссоры, угостить соседей. Как в СКФО отмечают Курбан-байрам
Аргументы и Факты - Ставрополь09 августа в 04:41
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Политика
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
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Обновлено 09 августа в 17:23
Политика
Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.
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Происшествия
Полицейский написал заявление на задержанную активистку из-за слов о том, что у него «нет совести»
Обновлено в 04:23
Происшествия
Сотрудники следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку
Гончаров отметил, что его сотрудника уже осудили после задержания 27 июля на Трубной площади по административной статье, а теперь вменяют участие в массовых беспорядках.
Обновлено в 09:02
Наука
Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга
Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.
Обновлено вчера в 11:10
Шоу-бизнес
Фаина Громова: «Перед смертью Аллу Вербер перевели в другой госпиталь»
Оказалось, перед смертью предпринимательницу перевели в другой госпиталь.
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Происшествия
Обвиняемый в секс-торговле миллиардер покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Происшествия
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей
В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.
Обновлено в 08:00
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Общество
В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий
Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.
Обновлено в 07:29
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Футбол
«Бавария» отказалась от покупки Сане
«Бавария» отказалась от приобретения полузащитника «Манчестер Сити» Лероя Сане. Такими данными располагает Mirror.
Обновлено в 06:32
Технологии
Военные США требуют компактные и недорогие камеры с широчайшим углом обзора
Обновлено в 09:30
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА
Российское Министерство обороны нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки нового поколения, причем первый полет ПАК ДА запланирован уже на 2025-2026 годы, пишет The National Interest.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Командование разрешило снайперам ВСУ убивать мирных жителей
В сообщении говорится, что агентство располагает данными о том, что командование ВСУ направило к линии соприкосновения Украины и ЛДНР снайперские группы, разрешив им самостоятельно выбирать цели.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Политика
Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма
Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.
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Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла ФК Салют
Обновлено вчера в 05:57
Здоровье
У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Обновлено вчера в 10:33
Армия и оружие
Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Общество
Ученые обнаружили мутацию в генах Оззи Осборна
Обновлено в 09:46
Космос
Космические зонды впервые подробно исследовали окативший их «плевок Солнца»
Речь идёт о беспрецедентно подробном исследовании ударной волны в солнечном ветре.
Обновлено вчера в 10:16
Футбол
«Арсенал» победил «Уфу» в матче РПЛ
Футболисты тульского «Арсенала» обыграли «Уфу» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:19