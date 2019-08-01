Священный праздник Курбан-байрам, сегодня отмечают тысячи волгоградских мусульман. Празднования продлится 4 дня – до 14 августа. Утро начнётся с молитвы и проповедник в мечетях Волгограда.

Политика В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального» Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.

Политика Медведев показал подаренного ему президентом Туркмении алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с подаренным ему президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым щенком породы алабай.

Происшествия Сотрудники следственного комитета пришли с обыском к члену партии «Яблоко» Валерию Костенку Гончаров отметил, что его сотрудника уже осудили после задержания 27 июля на Трубной площади по административной статье, а теперь вменяют участие в массовых беспорядках.

Наука Ученые разработали новый метод обучения ИИ, вдохновившись работой мозга Новое исследование показывает, что сверхбыстрая скорость обучения одинаково эффективна для малых и больших сетей.

Общество Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».

Происшествия В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку из-за трех рублей В Ставрополе водитель маршрутки ударил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля за проезд.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Общество В российских колледжах исчезнут почти 100 профессий Из перечня профессий и специальностей уберут почти 100 позиций, не пользовавшихся у абитуриентов популярностью в последние пять лет.

Религия Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.

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Армия и оружие В США оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА Российское Министерство обороны нацелено на создание стратегического бомбардировщика-невидимки нового поколения, причем первый полет ПАК ДА запланирован уже на 2025-2026 годы, пишет The National Interest.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.

Армия и оружие Командование разрешило снайперам ВСУ убивать мирных жителей В сообщении говорится, что агентство располагает данными о том, что командование ВСУ направило к линии соприкосновения Украины и ЛДНР снайперские группы, разрешив им самостоятельно выбирать цели.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Политика Украинская прокуратура обыскала танкер из-за посещения Крыма Созданная Киевом «прокуратура Автономной республики Крым» обыскала в порту Херсона танкер «Мария» по делу о поставке топлива в Севастополь.

Армия и оружие Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.