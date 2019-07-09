Общество
Forbes назвал самых богатых жен госслужащихСекрет фирмы 05:47
Forbes составил рейтинг, куда вошли самые богатые жёны депутатов и государственных служащих. Среди них есть и публичные фигуры. Первое место заняла жена губернатора Брянской области Александра Богомаз Ольга Богомаз.
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Зарабатывают больше мужей: жены челябинских депутатов попали в рейтинг Forbes
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