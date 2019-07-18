Финансы
Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижениеREGNUM 05:13
Наибольшие потери несёт фармацевтический и биотехнологический секторы. Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители. Ещё одним негативным фактором служит вывод нерезидентами активов за рубеж.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
Политика
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер (штат Нью-Йорк) обратился к ФБР и Федеральной торговой комиссии (ФТК) с просьбой разобраться с последствиями использования американскими пользователями приложения для мобильных устройств FaceApp, разработанного фирмой Wireless Lab из России.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
Британские СМИ оценили потенциал загадочного ядерного оружия России
Журналисты из Великобритании рассказали о возможностях ВПК России и оценили потенциал нового загадочного ядерного оружия.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве возросло до 65 человек
Число отравившихся едой из вендинговых аппаратов Healthy food в Москве выросло до 65 человек.
Обновлено в 07:11
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
Жертвами пожара в студии аниме в японском городе Киото стали 33 человека, поиски пострадавших завершились, передает телеканал NHK со ссылкой на представителей городской противопожарной службы.
Обновлено в 08:45
Футбол
Агент Шюррле: Общаемся с некоторыми российскими клубами
Агент нападающего дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле Инго Хаспел рассказал об интересе к его клиенту со стороны российских клубов.
Обновлено в 09:30
Политика
МИД Украины ответил на решение России по Донбассу
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
28 ядер частотой 3,0 ГГц за $15460 — это новый флагманский процессор Intel Xeon Platinum 8284
Семейство серверных процессоров Cascade Lake-SP компании Intel пополнилось новой моделью — Xeon Platinum 8284.
Обновлено в 02:57
Политика
Госдума приняла законы о шпионских устройствах
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроекты, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено в 05:48
Транспорт
На Крымском мосту завершена укладка рельсов
Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Обновлено в 07:42
Политика
Макрон принял приглашение Путина приехать в Москву на День Победы
"Эммануэль Макрон с благодарностью принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжественных мероприятиях в Москве 9 мая 2020 года по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Женщину задержали за покупку ребенку лекарства
На почте в Москве при попытке взять посылку с лекарством для неизлечимо больного сына была задержана москвичка, Елена Боголюбова.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер договорились о судьбе дочери
Актер Брэдли Купер и модель Ирина Шейк договорились о судьбе маленькой дочери Леи, сообщает TMZ со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 04:46
Политика
Зеленский дал гражданство воевавшим за Украину россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство девятерым иностранцам, в том числе пятерым россиянам.
Обновлено в 09:24
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
В Ливии нашли боевых магов из Нигера
Бывший офицер Мохаммед аль-Хиджази утверждает, что Хафтар прибегает к помощи боевых магов для подчинения окружающих его людей.
Обновлено в 06:45
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Как сообщает пресс-служба российской компании ПАО «АвтоВАЗ», конвейеры завода в Тольятти и в Ижевске будут остановлены в период с 22 июля до 11 августа.
Обновлено в 04:48
Футбол
Рэпер Баста возродит ростовский футбольный клуб СКА
Российский музыкант Василий Вакуленко, который выступает под псевдонимом Баста, организовал проект по возрождению футбольного клуба СКА из Ростова-на-Дону.
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Армия и оружие
В НАТО ответили на вопрос об исключении Турции из альянса
В НАТО готовят ответ на случай, если Россия не вернется к соблюдению Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 04:51
Кино
В HBO заявили о перезапуске сериала «Сплетница»
Как сообщает TVline, новые эпизоды сериала будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max.
Обновлено в 04:59
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Обновлено в 05:27
Авто
Kia раскрыла особенности внедорожного Kia XCeed
Компания Kia опубликовала видеоролик с историей создания нового кросс-хэтчбека Kia XCeed, в котором ведущие дизайнеры марки рассказали об особенностях новинки.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Путин рассказал о проектах Москвы и Минска в сфере культуры
Российский президент Владимир Путин рассказал о взаимодействии России и Белоруссии в сфере культуры.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Бывший участник «Дома-2» погиб на Украине
Щербаков прославился благодаря участию в шоу «Дом-2», «Прожарка» и «Импровизация ведущих».
Обновлено в 07:49
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37