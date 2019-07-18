Финансы
Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижениеREGNUM 05:13
Наибольшие потери несёт фармацевтический и биотехнологический секторы. Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители. Ещё одним негативным фактором служит вывод нерезидентами активов за рубеж.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:55, Вашингтон
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Недвижимость
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено вчера в 03:00
Происшествия
Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме
Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
Политика
МИД Украины ответил на решение России по Донбассу
Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Президента Российской Федерации Владимира Путина не оказался в числе приглашенных на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова вице-премьера правительства страны Яцека Сасина.
Обновлено в 11:23
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Экономика
Сбербанк: мировые инвестиции в робототехнику достигли рекордных результатов
Инвестиции в стартапы достигли рекордных показателей, прошло несколько крупных слияний и поглощений, часть производителей прекратили свою деятельность, им на смену пришли новые компании.
Обновлено в 08:18
Футбол
«Краснодар» в июне стал самым проверяемым на допинг клубом РПЛ
В июне допинг-тестирование прошли краснодарцы Иван Игнатьев, Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов, а также Юрий Газинский и Дмитрий Скопинцев, для последних двух проверка на допинг стала второй с начала 2019 года.
Обновлено в 11:40
Происшествия
BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Футбол
Гендиректор «Крыльев Советов» подтвердил переход Рохеля в «Тулузу»
Защитник «Крыльев Советов» Агустин Рохель перейдет в «Тулузу». Эту информацию подтвердил генеральный директор самарцев Виталий Шашков.
Обновлено в 07:53
Общество
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Арестован избитый в ярославской колонии Евгений Макаров
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Политика
МВД уточнило, когда можно наказывать за неуважение к власти
Министерство внутренних дел рекомендовало сотрудникам возбуждать административные дела за неуважение к власти только в случае, если высказывание сопровождается нецензурной лексикой, непристойными изображениями, неприемлемыми оскорбительными выражениями.
Обновлено в 06:44
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Футбол
Агент Джорджевича: «Лука остается в „Зените“»
Агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал о будущем своего клиента в петербургском клубе.
Обновлено в 10:09
Политика
Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»
Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
Футбол
Отец Неймара встретится со спортивным директором «Ювентуса»
Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Rai Sport, встреча спортивного директора Ювентуса Фабио Паратичи и Неймара Сантоса-старшего, отца и агента нападающего ПСЖ, запланирована на ближайшие часы.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей
Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10
Футбол
Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено в 10:37