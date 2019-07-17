Финансы
Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижениеREGNUM 05:13
Наибольшие потери несёт фармацевтический и биотехнологический секторы. Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители. Ещё одним негативным фактором служит вывод нерезидентами активов за рубеж.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:08, Вашингтон
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
Обновлено в 10:31
Технологии
«Триколор» планирует запустить собственный онлайн-кинотеатр
Оператор «Триколор» сообщил о намерениях запустить собственный онлайн-кинотеатр, пишет «Коммерсантъ». Сумма инвестиций не раскрывается.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство
В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 10:34
Наука
Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Общество
Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей
Google оштрафовали на 700 тысяч рублей за выборочную фильтрацию результатов поиска, сообщили в Роскомнадзоре.
Обновлено в 09:22
Транспорт
В России могут появиться парковки-пазлы
Многоуровневые "пазловые" парковки появятся в скором времени в городах Московской области.
Обновлено в 01:35
Игры
Игра Sky от разработчиков Journey вышла на iOS
Игра называется Sky: Children of the Light, и ее впервые показали миру два года назад во время демонстрации Apple TV 4K.
Обновлено в 05:02
Происшествия
BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Футбол
«Интер» может отказаться от покупки Лукаку в пользу Кавани
Миланский «Интер» может отказаться от трансфера нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку в пользу форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.
Обновлено в 08:14
Наука
Нейросеть научили собирать кубик Рубика за 20 ходов
Рекорд человека по прохождению кубика Рубика составляет около 4 секунд, при этом в среднем для полного решения головоломки человеку требуется примерно 50 ходов.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Происшествия
МВД проверяет самолет с баскетбольной сборной Сербии на наличие бомбы
Баскетбольную сборную Сербии эвакуировали с рейса из-за анонимного сообщения о наличия на самолете бомбы, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:10
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27
Политика
Путин и Лукашенко обсудили интеграцию и спорные вопросы
Обновлено в 09:44
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Гаджеты
Pampers представила умные подгузники
В мае компания Huggies представила умные подгузники, а теперь вот подобный продукт показала Pampers.
Обновлено в 10:23
Происшествия
В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом
Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 10:10
Политика
Путин поручил обеспечить снижение стоимости освещения автодорог
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с региональными властями до 1 декабря нынешнего года обеспечить снижение стоимости электроэнергии для освещения автодорог и пешеходных переходов.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Пожаловавшуюся Путину на зарплату учительницу не нашли
Педагог обратилась к Путину в ходе прямой линии 20 июня. Она пожаловалась, что получает зарплату в 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:15
Гаджеты
Названы смартфоны Honor, ожидающие обновления до Android 10 Q
В преддверии выхода обновления разработчики назвали подпадающие под него смартфоны.Huawei обновит семь смартфонов линейки Honor: 20, 20 Pro, 20 Lite, V20, 10, 10 Lite и 8X.
Обновлено в 10:36
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Футбол
«Ливерпуль» подписал долгосрочный контракт с EA Sports
«Ливерпуль» объявил о подписании контракта с EA Sports.
Обновлено в 09:03
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко родила второго сына
Ольга Гажиенко, участвовавшая в «Доме-2» под своей девичьей фамилией Агибалова, второй раз стала мамой.
Обновлено в 02:50