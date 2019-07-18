Финансы

Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижениеREGNUM 05:13

Наибольшие потери несёт фармацевтический и биотехнологический секторы. Эксперты связывают это с торговой войной США и Китая, от которой непосредственно страдают южнокорейские производители. Ещё одним негативным фактором служит вывод нерезидентами активов за рубеж.
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Биржевые индексы РФ продолжают падать - Мосбиржи уже опустился ниже 2700 пунктов впервые с начала июня

Интересант04:38

Утро четверга начинается со снижения отечественного фондового рынка

АК&М05:49

Южнокорейский фондовый рынок продолжает снижение

REGNUM05:13

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:12

Рынок акций РФ умеренно снижается в начале торгов четверга, индекс МосБиржи ушел ниже 2700 пунктов

Финмаркет05:10

Торги на российском рынке акций начались в минусе

Росбалт03:40

Рынок акций РФ продолжает снижаться, индекс Мосбиржи тестирует отметку в 2700 пунктов

ПРАЙМ04:20
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
Политика

МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти

Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.
Обновлено в 04:39
Политика

Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие

Россия готова поставить Турции Су-35, заявил Чемезов

Обновлено в 06:06
Экономика

Реальные доходы россиян замедлили падение

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

Найдены новые доказательства существования тайной тюрьмы в Мариуполе

ИА «Ореанда-Новости» Журналисты информационного агентства «РИА Новости» сообщили об обнаружении новых документальных доказательств существования тайной тюрьмы в аэропорту города Мариуполя (Украина).
Обновлено вчера в 04:37
Общество

Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей

В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика

В Госдуме прокомментировали условие Зеленского для диалога с Россией

Ранее украинский лидер заявил, что первым шагом для налаживания диалога с Россией может стать освобождение участников инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 03:08
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено в 01:06
Политика

МИД Украины ответил на решение России по Донбассу

Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.
Обновлено в 05:55
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор вандалу, повредившему картину Репина

Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.
Обновлено в 05:28
Происшествия

CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии

Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Автобус врезался в столб в Зеленограде

"В Зеленограде автобус наехал на столб, в результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Политика

В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера

Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына

Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Происшествия

Друга Кудрина задержали в Петербурге за многомиллионные хищения

Известный продюсер Руслан Насибулин задержан в Петербурге по подозрению в хищении 20 миллионов рублей.
Обновлено в 05:47
Политика

Чем займутся Путин и Лукашенко на Валааме, рассказали в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрят главный собор и музей Валаама, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 08:27
Политика

Иран заявил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе, передает агентство Fars.
Обновлено в 06:16
Происшествия

Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

Обновлено в 04:59
Кино

Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве

Народный артист России Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Момент ДТП с погибшим пешеходом на Московской сняла видеокамера

Смертельный наезд на женщину, который произошел сегодня в центре Саратова, попал под объектив видеокамеры.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Кино

Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым

Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Технологии

В России начнут производить надувные здания

Обновлено вчера в 09:33
Общество

Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие

Пентагон разочарован решением Испании вывести фрегат из состава боевой группы США

Пентагон сожалеет в связи с решением правительства Испании вывести фрегат королевства Mendes Nunes из состава боевой группы во главе с американским авианосцем Abraham Lincoln.
Обновлено в 06:03
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
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