Армия и оружие

Южнокорейские военные сообщили о запуске ракет КНДРИнтерфакс 04:17

Северная Корея провела запуск ракет, сообщает в четверг южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. Агентство отмечает, что тип использованных боеприпасов пока не установлен.
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Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
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Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
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9 мая на Екатеринбург обрушился ливень с градом, заставив празднующих горожан искать укрытие, пишет Ура.ру.
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Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
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Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
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В Киеве началось шествие Бессмертного полка

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