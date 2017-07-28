Армия и оружие
Южнокорейские военные сообщили о запуске КНДР «неопознанных ракет»РБК 17:33
Северная Корея запустила множество неопознанных ракет утром в среду, 31 июля, сообщает Yonhup со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов. Как отмечается, снаряды были запущены из провинции Хамген-Намдо.
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Наука
Ученый из Петербурга попал в список лучших молодых химиков мира
Всего в списке 118 выдающихся ученых, наш Леонид Скрипников из института ядерной физики имени Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт» занял 114 строчку рейтинга.
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Обновлено в 16:53
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В Киеве призвали создать ракеты для удара по Москве
Киеву нужно создать ракеты, которые смогут поражать цели в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика
Болтон подтвердил выход США из ДРСМД 2 августа
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в среду подтвердил, что страна выйдет из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 августа.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Во Владивостоке загорелся монастырь
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Министр труда и соцзащиты России прибыл в Алтайский край
30 июля министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин находится с деловым визитом в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Почему в конгрессе США хотят ввести новые санкции против России
Председатель комитета палаты представителей конгресса по иностранным делам США Элиот Энгель и конгрессмен-республиканец Майкл Маккол призвали президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против России.
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Суд перевел вице-мэра Якутска под домашний арест
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Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
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S7 раскрыла экономический эффект от блокчейна
Продажи идут через подключившихся к системе расчетов блокчейн новых агентов, ранее не работавших с S7, а также тех, кто раньше уже работал с авиаперевозчиком через посредника и теперь подключился к блокчейн-расчетам напрямую, поясняет замдиректора S7 по информационным технологиям Павел Воронин.
Обновлено в 13:55
Политика
Суд закрыл дело Демпартии США против России
Ранее Демпартия повторно внесла поправки в текст иска к России, российской военной разведке и 12 другим ответчикам о вмешательстве в президентские выборы в пользу господина Трампа.
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Музыка
Вилли Вонка под Леди Гагу. Диджей меняет саундтрек в известных фильмах, и получается что-то мозголомающее
«Маска» под британскую панк-рок-группу The Clash, «Вилли Вонка и шоколадная фабрика» под Леди Гагу.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Фернандо в «Бэйцзин Гоань»
Обновлено в 06:04
Общество
Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России
В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Экономика
Счетная палата РФ: незаконсервированное омское метро несет угрозу
На сегодня степень готовности объекта составляет 36%.«В ходе осмотра сооружений омского метрополитена установлено, что его содержание не осуществлялось, водоотведение отсутствовало, все объекты были отключены от источников электроснабжения, происходило неконтролируемое подтопление подземных сооружений грунтовыми водами», — считают проверяющие.
Обновлено в 06:25
Политика
Убийство российских журналистов в ЦАР отвечало планам Ходорковского
Российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко ровно год назад погибли в Центральноафриканской Республике.
Обновлено в 11:01
Происшествия
В Китае более 40 человек пострадали в аквапарке
Инцидент произошел еще в понедельник 29 июля в 14.40 по местному времени (09.40 мск), когда в бассейне местного аквапарка прошла слишком высокая для таких развлекательных мест искусственная волна.
Обновлено в 21:35
Происшествия
В США решили эксгумировать останки гангстера Джона Диллинджера
Разрешение на эксгумацию останков известного в США гангстера Джона Диллинджера выдали власти штата Индиана, пишет Indianapolis Star.
Обновлено в 20:43
Общество
Названо условие появления в Москве дыма от сибирских лесных пожаров
Дым от лесных пожаров в Сибири накроет Москву, если в район ЧП придет антициклон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гидрометцентр.
Обновлено в 22:43
Армия и оружие
Командующий ТОФ встретился во Владивостоке с делегацией ВМС Филиппин
Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц во Владивостоке провел встречу с делегацией Военно-морских сил Филиппин, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
«Восточный» подал иск к Evison Holdings и Калви на 9,8 млрд рублей
Банк «Восточный» потребовал взыскать более 9,8 млрд руб. убытков с миноритарного акционера Evison Holdings и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 12:12
Политика
Киевский эксперт сомневается в возвращении Порошенко на Украину
Бывший президент Украины Петр Порошенко, покинувший пределы страны, может не вернуться обратно.
Обновлено в 22:35
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Космос
В Мачу-Пикчу туристу удалось сфотографировать НЛО
Обновлено в 21:47
Экология
В Байкальске и Слюдянском районе ликвидируют последствия подтопления
Работы по ликвидации последствий подтопления проводятся Байкальске и Слюдянском районе.
Обновлено в 20:26
Музыка
Игги Поп спел про Джеймса Бонда
Трек "James Bond" войдёт в грядущий альбом Игги Попа "Free", который станет восемнадцатым в его дискографии.
Обновлено в 11:43
Энергетика
Путин подписал закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на бензин и дизтопливо в РФ.
Обновлено в 13:23