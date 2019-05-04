Южное дерби: сегодня ФК «Ростов» играет с «Краснодаром»Дон-ТР вчера в 07:15

Сегодня футбольный «Ростов» сойдётся в поединке с принципиальным соперником - «Краснодаром». В первом круге в южном дерби была зафиксирована боевая ничья, а по итогам противостояния в Кубке России дальше прошли желто-синие.

Южное дерби: сегодня ФК «Ростов» играет с «Краснодаром»

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