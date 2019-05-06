Футбол

ФК «Ростов» с «Краснодаром» сыграл вничьюRostov.ru вчера в 16:05

Ростов — Краснодар
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Ростов-на-Дону, Ростов Арена
Иван Новосельцев
24′
25′
Виктор Классон
65′
Иван Игнатьев
Ари
Алексей Ионов
Элдор Шомуродов
66′
Данил Глебов
67′
Данил Глебов
Тимофей Калачев
68′
70′
Вандерсон Соуза
Магомед Сулейманов
72′
Юрий Газинский
83′
Маурисио Перейра
Кристоффер Ольссон
Деннис Хаджикадунич
85′
Элдор Шомуродов
89′
Сергей Паршивлюк
90′+1′
Ивелин Попов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
90′+1′
«Ростов» поднимается на седьмую строчку турнирной таблицы, а «Краснодар» остается на третьей. 10 мая подопечные Валерия Карпина сыграют с «Динамо» в Москве. Ближайший домашний матч намечен на 15 мая – в ответной игре полуфинала Кубка России "желто-синие" будут принимать столичный "Локомотив".
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