Футбол
Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое времяМатч ТВ 05:07
Встреча между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках предсезонного турнира за Кубок Париматч Премьер, запланированная на 30 июня в 14:00, состоится раньше. Такое решение было принято организаторами по договоренности с клубами из-за сильной жары, установившейся в Австрии.
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Кубок «Париматч Премьер» – 2019. Встреча «Краснодара» и «Ростова» перенесена из-за жары
Bookmaker-ratings.ru05:21
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