Встреча между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках предсезонного турнира за Кубок Париматч Премьер, запланированная на 30 июня в 14:00, состоится раньше. Такое решение было принято организаторами по договоренности с клубами из-за сильной жары, установившейся в Австрии.

Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое время

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