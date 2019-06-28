Футбол

Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое времяМатч ТВ 05:07

Встреча между «Краснодаром» и «Ростовом» в рамках предсезонного турнира за Кубок Париматч Премьер, запланированная на 30 июня в 14:00, состоится раньше. Такое решение было принято организаторами по договоренности с клубами из-за сильной жары, установившейся в Австрии.
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Перенесено время начала матча Кубка Париматч Премьер между «Краснодаром» и «Ростовом»

Sport24.ru05:39

Матч «Краснодар» - «Ростов» перенесён

Евро-футбол.ру07:21

Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое время

Матч ТВ05:07

Кубок «Париматч Премьер» – 2019. Встреча «Краснодара» и «Ростова» перенесена из-за жары

Bookmaker-ratings.ru05:21

Южное дерби на Кубке Париматч Премьер перенесено на другое время

Sportbox.RU05:08

«Краснодар» – «Ростов»: ставки на лидеров Кубка Париматч Премьер

Legalbet05:45
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