Политика

РЕН ТВРЕН ТВЮжная Осетия выставила новые блокпосты у села на границе с Грузией

Южная Осетия около приграничного с Грузией села Уиста разместила дополнительные блокпосты, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Балтинской сельской администрации Ростислава Санакоева. Отмечается, что в окрестностях села Уиста, по мнению южноосетинских властей, возводится незаконный блокпост.
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Пограничники Южной Осетии провели рейд рядом с грузинским блокпостом

РБК28 августа в 19:16

Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние

Коммерсантъвчера в 10:31

Президент Южной Осетии изменил свой график из-за осложнений на госгранице

REGNUMвчера в 12:51

Глава Южной Осетии изменил график из-за ситуации с грузинским блокпостом

РИА Новостивчера в 09:39

Грузия не повторит войну 08.08.08 — депутат Госдумы о провокации на границе

Евразия Dailyвчера в 06:22

Котаева: вооруженная полиция Грузии находится на территории Южной Осетии

Sputnik Южная Осетия06:00

В Южной Осетии заявили о провокации на границе с Грузией

Известия27 августа в 08:16
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:58, Вашингтон
Экономика

Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
Коммерсантъ 05:51
Происшествия

В Екатеринбурге задержали инспектора ГИБДД по делу о взятках

Инспектор МРЭО ГИБДД по Свердловской области, который, по данным СМИ, является братом начальника управления здравоохранения Екатеринбурга, задержан по делу о получении взяток, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости 08:10
Политика

Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Политика

Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга

Кандидат от КПРФ, режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 11:47
Здоровье

Более 25 процентов питьевой воды в магазинах оказалось подделкой

По результатам свежего доклада президенту, более 25 процентов продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой.
Вести Подмосковья 07:18
Происшествия

Экс-глава Нацбанка Украины попала под машину в Лондоне

Известия 11:29
Политика

В Киеве потребовали от «Ильюшина» переименовать его модификацию Ан-124

Украинское ГП «Антонов» потребовало от конструкторского бюро «Ильюшин» переименовать разрабатываемый на базе Ан-124 «Руслан» самолет, отказавшись от упоминания в названии букв «Ан».
РБК 11:25
Политика

Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы

Вести.Ru 11:29
Политика

Украинский генпрокурор заявил о начале обмена пленными с Россией

На Украине генпрокурор Руслан Рябошапка заявил о начале процесса обмена пленными с Россией.
Газета.Ru вчера в 22:28
Политика

ЦИК заявил о некорректности материала AP по интервью Памфиловой

Центризбирком назвал некорректной публикацию агентства Associated Press с цитатами главы комиссии Эллы Памфиловой.
РБК 05:52
Общество

Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку

Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в домашней пище, специалисты рекомендуют подержать очищенную картошку в воде один-два часа.
РИА Новости 07:45
Политика

На югоосетино-грузинской границе началась «гуманитарная операция»

Гуманитарную операцию в окрестностях приграничного села Уиста (Цнелис) начала Погранслужба КГБ Южной Осетии.
Вести.Ru 11:13
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке самолета Ан-2 в Якутии

В результате жесткой посадки частного самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека из семи находившихся на борту, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Lenta.ru 10:23
Футбол

ЦСКА заплатит за Комличенко около € 2,5 млн

Сумма трансфера составит около € 2,5 млн. Для завершения сделки сторонам осталось поставить подписи.
Чемпионат 09:48
Общество

Из орловского интерната уволили санитарок, оставивших пациента на полу

Три санитарки уволены из дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области после истории с пациентом, оставленным на полу во время санобработки помещения, сообщает правительство региона.
РИА Новости 10:01
Политика

Польша организует поставки американского газа для Украины

Представители энергетической корпорации PGNiG заявили, что Польша намерена начать поставки американского сжиженного газа на Украину уже к следующему году, передает РИА Новости.
iReactor вчера в 17:53
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Транспорт

В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту

Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Политика

Эрдоган заявил о переговорах с Россией на поставку Су-57

Россия и Турция ведут переговоры по поставкам истребителей пятого поколения Cу-57.
РБК 08:29
Общество

На Востряковском кладбище открыт памятник Иосифу Кобзону

Церемония открытия памятника народному артисту СССР, певцу, депутату Госдумы России второго-седьмого созывов Иосифу Кобзону состоялась в пятницу, 30 августа, на Востряковском центральном кладбище.
Известия 07:41
Армия и оружие

Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки

Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 04:34
Общество

«Король Лев» стал самым кассовым фильмом 2019 года в России

Сборы ремейка мультфильма Disney «Король Лев» составили более 2,55 млрд руб. в России, говорится в сообщении Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Коммерсантъ 11:34
Авто

Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров

Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Авто

УАЗ начал прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»

Российские дилеры УАЗ начали прием заказов на внедорожник УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Автоновости дня 06:53
Общество

Финляндия ограничит ввоз ягод из России

Финляндия с декабря ограничит ввоз ягод из России, в том числе для личного потребления, в соответствии с новой директивой Евросоюза.
RT на русском 08:21
Общество

Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих

Ранее источник ТАСС в мэрии Москвы сообщил, что убытки бизнеса в центре города из-за протестных акций превысили 106,2 млн рублей.
Говорит Москва 06:15
Политика

Трамп подозвал жену «к ноге» жестом для собак

Писатель Джеймс Фелтон опубликовал в Twitter видео, на котором президент США Дональд Трамп подозвал свою супругу Меланию жестом «к ноге», который обычно используют при дрессировке собак.
Известия 07:56
Политика

Новак сообщил о подготовке переговоров по газу между РФ, ЕС и Украиной

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о планировании трехсторонней встречи представителей России, Евросоюза и Украины по вопросу транзита газа.
РЕН ТВ 27 августа в 11:59
Шоу-бизнес

Ксения Собчак похвасталась макияжем «не для слабаков»

Звезде наложили темные тени, а сверху добавили фиолетовых, благодаря чему акцент сосредоточился на глазах телеведущей.
Актуальные Новости 03:14
Музыка

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
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