Южная Осетия потребовала от грузинской стороны до утра пятницы, 30 августа, убрать полицейский пост, расположенный на границе недалеко от населенного пункта Уиста (Цнелис). Об этом сообщает РИА "Новости".

Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе

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