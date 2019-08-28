Политика

Lenta.ruLenta.ruЮжная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе

Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. Об этом сообщил советник югоосетинского президента Сослан Кокоев, передает РИА Новости. По его словам, силовики выставили блокпост и начали строить дорогу.
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Депутат французского парламента просит министерство обороны разъяснить, какие меры Парижу необходимо предпринять, чтобы возобновился двусторонний диалог в части торговли вооружением с Россией, пишет RT.
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К убийству гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили в Берлине могут быть причастны российские спецслужбы.
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Новый глава МИД Украины назвал приоритетной задачей возвращение Крыма

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что внешнеполитическими приоритетами страны являются восстановление мира в Донбассе и возвращение Крыма.
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