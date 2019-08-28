Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. Об этом сообщил советник югоосетинского президента Сослан Кокоев, передает РИА Новости. По его словам, силовики выставили блокпост и начали строить дорогу.

Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе

Авто Honda показала обновленный кросс-вэн Freed Компания Honda представила рестайлинговый компактвэн Freed. Автомобиль получил ряд косметических доработок и кросс-версию Freed Crosstar.

Экономика Россиянам хотят разрешить выкупать свои долги у банков Поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности» обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Происшествия В Карачаево-Черкесии произошло обрушение горной породы в шахте Один человек пострадал при обрушении горной породы в шахте Урупского ГОК в Карачаево-Черкесии, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Футбол ЦСКА согласовал трансфер Комличенко Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

Армия и оружие Глава МИД Турции заявил о полученных от России гарантиях по Идлибу Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российская сторона дала Анкаре гарантии безопасности турецких наблюдательных пунктов в провинции Идлиб в Сирии.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» узнали соперников в Лиге чемпионов Чемпиону России "Зениту" досталась группа G. Волей Уэсли Снейдера и Петера Чеха второй командой в этой группе стала португальская "Бенфика".

Происшествия По делу Арашуковых задержан еще один фигурант Как сообщили в управлении ФСБ по Карачаево-Черкессии, силовики арестовали одного из фигурантов дела Арашуковых исполняющего обязанности руководителя АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова.

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Иркутянин убил отца и закопал тело на семейном земельном участке Выяснилось, что на почве неприязненных отношений 28-летний иркутянин расправился со своим отцом, после чего скрыл все следы произошедшего на общем семейном земельном участке, где ведется строительство дома.

Армия и оружие «Туполев» передал Минобороны РФ очередной бомбардировщик Ту-22М3 Самолет был передан в эксплуатацию дальней авиации ВКС РФ после капитального ремонта.

Футбол Дриусси может сыграть со «Спартаком» Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.

Общество Spotify отложил запуск в России до конца года Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Авто Lexus рассказал о возможном преемнике суперкара LFA По понятной причине, компания обеспокоена возможным отсутствием спроса на приемника модели LFA, учитывая, что люди не спешили к местным дилерами Lexus, дабы разместить заказ на двухместное заднеприводное купе.