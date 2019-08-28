Политика
Lenta.ruЮжная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе
Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис. Об этом сообщил советник югоосетинского президента Сослан Кокоев, передает РИА Новости. По его словам, силовики выставили блокпост и начали строить дорогу.
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Грузия не повторит войну 08.08.08 — депутат Госдумы о провокации на границе
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