Армия и оружие

Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»РИА Новости 02:11

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
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с чего всё началось
Как сообщает агентство Yonhap
 со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, инцидент произошёл в районе спорных островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова.
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