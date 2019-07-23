с чего всё началось

Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.

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Политика Партия Зеленского анонсировала новые выборы Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.

Происшествия Врачи рассказали о тяжелом состоянии Инны Чуриковой Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой все еще оценивается как тяжелое.

Армия и оружие Вертолет Ка-65 «Минога» модернизируют для Арктики В России модернизируют боевой вертолет Ка-65 "Минога". Его готовят для работы в сверхнизких температурах Арктики.

Экономика ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.

Футбол ФК «Ростов»: в РФС признали ошибки арбитра в матче со «Спартаком» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил об ошибках, допущенных арбитром Кириллом Левниковым в ходе матча 2-го тура РПЛ между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак», сообщает пресс-служба донской команды.

Шоу-бизнес Анна Седокова поделилась секретом своих пухлых губ Известной певице Анне Седоковой надоело, что ее обвиняют в злоупотреблении косметическими процедурами.

Технологии Сотрудникам банков могут запретить пользоваться телефонами на работе Банковским служащим могут запретить пользоваться на рабочем месте мобильными телефонами с камерой.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Происшествия Трехлетнюю девочку с разбитой головой нашли в Ленинградской области Полиция Кировского района выясняет обстоятельства, при которых в поселке Мга получила травмы трехлетняя девочка.

Политика Команда Зеленского отказалась от минских соглашений Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Происшествия Деньги за домашний арест засветились в ультрафиолете В ходе предварительного следствия было установлено, что госпожа Васильчикова предложила судье Якубаеву за вознаграждение в 1 млн руб. отказать следователю в помещении обвиняемого Жидкова в СИЗО, ограничившись в его отношении домашним арестом.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к татуировкам У большинства россиян никогда не было татуировок, при этом они не планируют делать их себе в ближайшие пару лет, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере угурвайского полузащитника Московский "Спартак" договорился о переходе 24-летнего полузащитника ПСВ и сборной Уругвая Гастона Перейро.

Происшествия Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов Пассажиры задержанного рейса Azur Air Москва – Анталья вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту.

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.