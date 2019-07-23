Армия и оружие
Южная Корея выразила протест России из-за «нарушения границы»РИА Новости 02:11
Начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён выразил секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву протест в связи с предполагаемым нарушением российским военным самолетом воздушного пространства Южной Кореи, сообщила администрация президента Республики Корея.
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с чего всё началось
Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооружённых сил Республики Корея, инцидент произошёл в районе спорных островов Токто, расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова.News.ruвчера в 22:58
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