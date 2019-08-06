Армия и оружие
Северная Корея запустила две ракетыREGNUM 20:08
Две неопознанные ракеты запущены с территории Северной Кореи в сторону Японского моря, сообщает 6 августа Yonhap. О пуске ракет заявили южнокорейские военные, которые отметили, что находятся в состоянии боеготовности.
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Шоу-бизнес
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В новом исследовании, в котором анализируются ранее не замеченные кадры, снятые съемочной группой, сообщается, что тюлени во время приема пищи были замечены в одной колонии с королевскими пингвинами Южной Георгии.
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Великобритания присоединилась к коалиции США в Ормузском проливе
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Сотрудник Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Маргарита Королева рассказала о продуктах, позволяющих эффективно бороться с сонливостью.
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Япония почтила память жертв атомной бомбардировки Хиросимы
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