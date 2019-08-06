Армия и оружие

В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДРРоссийская газета 00:39

Ракетные запуски, которые в последние недели осуществляет Северная Корея, являются серьезной угрозой для безопасности Японии. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя очередные северокорейские испытания.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

В США заявили, что следят за ситуацией с запусками снарядов КНДР

RT на русскомвчера в 20:03

Корейским путем

Известия01:00

Северная Корея снова провела ракетные пуски

Lenta.ruвчера в 19:42

Южнокорейские военные считают, что КНДР испытала запрещенные ракеты

РИА Новостивчера в 21:05

КНДР выпустила две баллистические ракеты малой дальности в Японское море

Эхо Москвы01:16

В Токио заявили, что ракетные пуски КНДР представляют большую угрозу для Японии

ТАССвчера в 20:01

Ракетные намеки КНДР

Независимая газетавчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Музыка

Умер известный певец Вилли Токарев

Обновлено 04 августа в 09:42
Финансы

Минфин США признал Китай валютным манипулятором

Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась

Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек

В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии

ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов

Одна из структур ФСБ вошла в состав компетентных организаций координационного центра доменов .ru/.рф и теперь сможет инициировать разделегирование доменов сайтов в Рунете.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии

Министерство обороны Российской Федерации сообщает о новых нападениях боевиков на авиабазу РФ в Сирии «Хмеймим».
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес

На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве

Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество

Путин подписал закон, повышающий детские пособия

Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия

Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей

Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика

Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть

Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика

Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц

Президент США Дональд Трамп, заявил о необходимости применять высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Захарова ответила на слова Помпео о Крыме

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Экономика

Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году

Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Баскетбол

Винс Картер проведет свой последний сезон в «Атланте»

Предстоящий сезон станет последним в карьере 42-летнего Картера.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам

Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме

Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Происшествия

Под Нижним Тагилом грузовик смял ВАЗ. Водитель легковушки погиб

Под Нижним Тагилом 31-летний водитель ВАЗ – 2110 погиб при столкновении с грузовиком МАЗ.
Обновлено в 00:07
Политика

Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного

Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири

Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол

«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»

Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале

Обновлено вчера в 23:20
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $60

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Общество

Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года

Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Гурам Аджоев: «Мирзов позвонил сам и сказал: „Хочу к вам“»

Фото Дарья Исаева, "СЭ" Тулу сдуло. Страшный сон "Арсенала" "Нефтчи" – Стартовал "Арсенал" довольно бодро.
Обновлено вчера в 17:10
Общество

В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре

Обновлено вчера в 06:10
Экономика

СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц

Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:52
Политика

Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США

Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.
Обновлено вчера в 21:47
Как работают Яндекс.Новости?
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное