Армия и оружие
В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДРРоссийская газета 00:39
Ракетные запуски, которые в последние недели осуществляет Северная Корея, являются серьезной угрозой для безопасности Японии. Об этом во вторник заявил министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя очередные северокорейские испытания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 01:32, Ашберн
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Музыка
Умер известный певец Вилли Токарев
Обновлено 04 августа в 09:42
Финансы
Минфин США признал Китай валютным манипулятором
Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютным курсом. Об этом говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Детонация на складе боеприпасов под Ачинском прекратилась
Детонация пороховых зарядов в военной части в селе Каменка вблизи Ачинска прекратилась, однако сохраняется угроза подрыва отдельных боеприпасов.
Обновлено в 00:29
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Рязанской области погибли семь человек
В результате ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:55
Технологии
ФСБ сможет инициировать блокировку сайтов
Одна из структур ФСБ вошла в состав компетентных организаций координационного центра доменов .ru/.рф и теперь сможет инициировать разделегирование доменов сайтов в Рунете.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие
Боевики атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии
Министерство обороны Российской Федерации сообщает о новых нападениях боевиков на авиабазу РФ в Сирии «Хмеймим».
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков
Обновлено вчера в 10:50
Шоу-бизнес
На Дженнифер Лопес лопнул костюм во время концерта в Москве
Во время исполнения очередной композиции наряд Лопес все же не выдержал и разошелся по швам как раз в районе груди.
Обновлено вчера в 01:40
Общество
Путин подписал закон, повышающий детские пособия
Президент России подписал указ, который увеличивает уровень выплат детских пособий до показателей прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 01:15
Происшествия
Мошенники списали с карты москвича более трех миллионов рублей
Мошенники списали с банковской карты москвича 3,5 миллиона рублей. Об этом пострадавший рассказал телеканалу РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 23:35
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Политика
Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц
Президент США Дональд Трамп, заявил о необходимости применять высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Крыме
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым «должен вернуться в состав Украины».
Обновлено 04 августа в 12:18
Экономика
Рецессия в экономике России наступит уже в 2019 году
Рецессия в российской экономике может начаться уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 03:39
Баскетбол
Винс Картер проведет свой последний сезон в «Атланте»
Предстоящий сезон станет последним в карьере 42-летнего Картера.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
В США приговорили к 20 годам тюрьмы отправителя бомб политикам
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме
Пожилая жительница Салехарда (ЯНАО) скончалась в больнице после ночного пожара, произошедшего в пятиэтажном доме, в котором проживали престарелые граждане и инвалиды, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:16
Происшествия
Под Нижним Тагилом грузовик смял ВАЗ. Водитель легковушки погиб
Под Нижним Тагилом 31-летний водитель ВАЗ – 2110 погиб при столкновении с грузовиком МАЗ.
Обновлено в 00:07
Политика
Россияне назвали правительство Брежнева лучше современного
Россияне относятся к правительству времен Брежнева лучше, чем к тому, что имеется на данный момент, сообщает «Ведомости» со ссылкой на исследование «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
В МЧС назвали главную причину пожаров в Сибири
Основной причиной лесных пожаров в Сибири стало неосторожное обращение человека с огнем.
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
«Ахмат» одержал победу над «Оренбургом»
Грозненский «Ахмат» одержал домашнюю победу над «Оренбургом» (2:1) в матче 4-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 15:15
Общество
В Бурятии из-за нарушений закрыли детский палаточный лагерь на Байкале
Обновлено вчера в 23:20
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $60
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $60 за баррель.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Минэкономразвития не поддержало запрет крепкого алкоголя до 21 года
Минэкономразвития раскритиковало законопроект Минздрава о запрете на продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 16,5% лицам, не достигшим возраста 21 года.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол
Гурам Аджоев: «Мирзов позвонил сам и сказал: „Хочу к вам“»
Фото Дарья Исаева, "СЭ" Тулу сдуло. Страшный сон "Арсенала" "Нефтчи" – Стартовал "Арсенал" довольно бодро.
Обновлено вчера в 17:10
Общество
В Хабаровском крае начали готовиться к паводку на Амуре
Обновлено вчера в 06:10
Экономика
СМИ назвали долю россиян с зарплатами выше 75 тысяч в месяц
Исследование, проведенное агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости, показало, сколько россиян получают зарплату выше 75 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 00:52
Политика
Трамп заблокировал собственность Венесуэлы в США
Белый дом проинформировал о том, что американский президент Дональд Трамп распорядился о блокировке находящейся в юрисдикции США собственности, которой владеют венесуэльские власти.
Обновлено вчера в 21:47