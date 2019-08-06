Армия и оружие
Южная Корея сообщила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДРРБК вчера в 19:28
По данным военных, снаряды запустили из южной части северокорейской провинции Хванхэ-Намдо. Это четвертый подобный пуск за последние две недели, отметили в JCS. «Наши военные следят за ситуацией на случай новых запусков», — добавили южнокорейские военные.
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