Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботовRT на русском 01:32

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых. Об этом пишет Younhap со ссылкой на Агентство по программам закупок вооружений страны. Отмечается, что к 2024 году должны быть развёрнуты роботы, имитирующие людей и насекомых.
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СМИ сообщили о планах Южной Кореи разработать боевые роботы к 2024 году

РБК02:29

В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных

Life.ruвчера в 22:52

Южная Корея через несколько лет приступит к внедрению военных биороботов

Вести.Ru00:45

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

РИА Новости00:01

Южная Корея собралась делать боевых роботов

Взгляд.рувчера в 23:42

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

RT на русском01:32

В Южной Корее планируют разработать боевых роботов по образу людей и животных

ТАССвчера в 22:25
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Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Наука

Психологи рассказали, кто чаще всего сплетничает

Гораздо чаще сплетничают экстраверты, чем интроверты, причем по всем трем типам сплетен.
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Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира

Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек

В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Происшествия

Школьник сорвался с высоты в Полюстрово, спускаясь из окна по веревке

Как выяснилось, школьник пытался спуститься по веревке из окна 5-го этажа и сорвался на высоте 4-го.
Обновлено в 03:07
Происшествия

Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

В Новой Москве взорвался припаркованный автомобиль, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 09:19
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Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
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МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Экономика

Имущество Экопромбанка выставлено на торги

Конкурсный управляющий ОАО АКБ "Экопромбанк" объявил торги.
Обновлено в 05:17
Единоборства

Бразильянка Андраде выиграла бой и титул в UFC нестандартным нокаутом

Нереальный нокаут Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас.
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Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на девушке моложе, чем она

Бывший муж Меган Маркл Тревор Энгельсон несколько дней назад женился на девушке, которая моложе его бывшей избранницы.
Обновлено в 01:37
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Порошенко заявил о создании «одной из самых сильных армий» в Европе

Обновлено вчера в 19:08
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
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Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Происшествия

В Чите девять человек пострадали в ДТП с маршруткой

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Политика

Силуанов рассказал о новой системе мониторинга исполнения нацпроектов

Первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов в эфире канала "Россия 1" рассказал о новой пошаговой системе мониторинга исполнения нацпроектов.
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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

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Три права пациента, о которых многие не знают

Юристы напомнили, что у жителей России есть ряд прав, о которых многие не знают, либо просто забыли.
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Музыка

Лазарев пригрозил удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Сергей Лазарев заявил, что после «Евровидения» он может удалить все свои аккаунты в социальных сетях, так как контент, публикуемый в них, начинает все больше удивлять его своим содержанием.
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Космос

Колонизация Марса отменяется: из-за своей орбиты планета теряет воду

Ученые считают, что основную роль в процессе потери воды на Марсе играет орбита планеты.
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Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
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Футбол

Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ

Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
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Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Сергей Доренко знал о своем диагнозе

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Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
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Общество

Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»

Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
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