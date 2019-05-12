Армия и оружие

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботовRT на русском 01:32

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых. Об этом пишет Younhap со ссылкой на Агентство по программам закупок вооружений страны. Отмечается, что к 2024 году должны быть развёрнуты роботы, имитирующие людей и насекомых.
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В Южной Корее хотят создать боевых роботов по образу людей и животных

Life.ruвчера в 22:52

Южная Корея через несколько лет приступит к внедрению военных биороботов

Вести.Ru00:45

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

РИА Новости00:01

Южная Корея собралась делать боевых роботов

Взгляд.рувчера в 23:42

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

RT на русском01:32

В Южной Корее планируют разработать боевых роботов по образу людей и животных

ТАССвчера в 22:25

В Южной Корее решили разработать боевых роботов по образу людей и животных

Говорит Москва00:53
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:17, Ашберн
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Порошенко уволил замглавы администрации президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко уволил заместителя руководителя администрации главы государства Алексея Филатова, соответствующий документ опубликован на сайте украинского президента.
Обновлено вчера в 18:48
Культура

Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»

Американская актриса Пегги Липтон, исполнившая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла от рака на 73-м году жизни, сообщает USA Today.
Обновлено в 02:28
Музыка

Лазарев хочет удалиться из соцсетей после «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев задумался о том, чтобы удалить собственные аккаунты во всех социальных сетях после международного песенного конкурса «Евровидение».
Обновлено в 02:03
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Источник в правоохранительных органах рассказал, что сообщения некоторых СМИ о том, что жертвы пожара в Superjet-100 не могли покинуть самолет из-за того, что находящиеся впереди них люди забирали свою ручную кладь, не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

В Мордовии силовики пронесли в «Бессмертном полку» фото одного ветерана с разными именами

В Мордовии глава МВД республики Юрий Арсентьев, прокурор региона Александр Филимонов и местный епископ Вениамин (Кириллов) выбрали на троих одного ветерана, с фотографией которого прошли на акции Бессмертный полк .
Обновлено в 01:05
Футбол

Кокорин может отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде

Обновлено вчера в 23:58
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Транспорт

МВД: уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

В пресс-центре МВД России рассказали ТАСС о том, что дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению дорожно-транспортных происшествий.
Обновлено в 03:10
Авто

Показан серийный вариант концепта Nissan IDx Nismo

Представленный достаточно давно, в 2013 году, концепт спортивного автомобиля Nissan IDx Nismo обзавелся широким спросом, но в серийный выпуск он так и не пошел.
Обновлено в 03:03
Спорт

Софья Великая победила на этапе Кубка мира в Тунисе

Российская саблистка Софья Великая завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Тунисе.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Наука

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено 09 мая в 05:30
Футбол

Хачериди покинет ПАОК и станет игроком «Шахтера»

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди в летнее трансферное окно перейдет в «Шахтер».
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия

14 рейсов на Sukhoi Superjet 100 отменили в «Аэрофлоте»

Обновлено 10 мая в 08:03
Политика

Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией

Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая опубликовала новое фото в Instagram. По примеру многих знаменитостей Лера Кудрявцева проводит длинные майские выходные на юге.
Обновлено вчера в 13:01
Хоккей

Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей

Обновлено вчера в 16:45
Единоборства

Фрейре за одну минуту нокаутировал Чендлера и стал чемпионом Bellator

В Чикаго (Иллинойс, США) прошел турнир Bellator 221, главным событием которого стал поединок между Майклом Чендлером и Патрисиу Фрейре.
Обновлено вчера в 23:45
Экономика

HeadHunter проведет IPO по цене $13,5 за акцию

Рекрутинговый сервис HeadHunter установил цену размещения акций в рамках предстоящего IPO в $13,5 за ценную бумагу, говорится в материалах компании.
Обновлено 09 мая в 07:22
Армия и оружие

Российские системы ПВО обстреляли неизвестный боевой самолёт в воздушном пространстве Сирии

Социальные сети сообщают об обстреле неизвестного боевого самолёта российскими системами ПВО.
Обновлено вчера в 07:24
Происшествия

Жители Камчатки шесть дней дрейфовали в океане на резиновой лодке

Спасатели отправились на помощь пострадавщим на катере "Лидер". Мужчин, дрейфовавших в океане, они обнаружили спустя пять часов.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол

Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»

Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено вчера в 17:05
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рухнула на пол во время приседания

Анастасия Волочкова потеряла равновесие и рухнула на пол во время приседания с подскоками.
Обновлено в 02:46
Общество

Эксперт рассказал, как бороться с аэрофобией после катастрофы SSJ-100

Очередная вспышка страха перед полетами охватила россиян после авиакатастрофы Sukhoi Superjet 100 5 мая.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес

Глюкоза выложила снимок в «голом» купальнике

На снимке Ионова запечатлена в миниатюрном сплошном купальнике телесного цвета.
Обновлено вчера в 11:07
Интернет

Как волгоградцам обезопасить деньги при работе с онлайн-банком

Обезопасить свои деньги при работе с интернет-банкингом помогут несколько простых правил.
Обновлено в 00:11
Игры

Раскрыты цена и сроки выхода Sony PlayStation 5

Обновлено вчера в 12:21
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