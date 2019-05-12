Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботовRT на русском 01:32

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов, которые будут имитировать людей, животных и насекомых. Об этом пишет Younhap со ссылкой на Агентство по программам закупок вооружений страны. Отмечается, что к 2024 году должны быть развёрнуты роботы, имитирующие людей и насекомых.

Южная Корея планирует к 2024 году начать внедрение военных роботов

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