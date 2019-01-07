Футбол

Южная Корея обыграла Филиппины в матче Кубка Азии
Sport24.ru
10:33

Сборная Южной Кореи обыграла команду Филиппин на групповой стадии Кубка Азии. Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол матча забил Хван Ыйджо.
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Южная Корея обыграла Филиппины на Кубке Азии

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