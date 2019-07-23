с чего всё началось

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Политика Пушков ответил на заявление Турчинова о желании украинцев стать рабами Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о желании украинцев стать рабами.

Происшествия В Петербурге убита ЛГБТ-активистка Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.

Футбол Кариус отказал клубам из Германии и Англии. Его устраивает «Бешикташ» Как сообщает Sporx, голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус не хочет покидать турецкий «Бешикташ», где выступает на правах аренды.

Происшествия СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

Происшествия В Петербурге мужчина на гидроцикле врезался в теплоход Мужчина на гидроцикле катался по Фонтанке в Санкт-Петербурге и ужасно хамил прохожим: обливал всех людей, которые передвигались по набережной.

Происшествия В Москве арестованы похитители, вымогавшие у жертвы 2 млн рублей под видом полицейских Суд в Москве арестовал четверых обвиняемых в похищении человека и вымогательстве у него 2 млн рублей под видом полицейских.

Общество Челябинск разделит саммиты ШОС и БРИКС с Санкт-Петербургом Челябинск разделит с Санкт-Петербургом проведение международных саммитов БРИКС и ШОС, которые состоятся в 2020 году.

Политика Зеленский рассказал, кого видит премьером Украины Украинский лидер подчеркнул, что не намерен менять свою позицию, хотя она может не понравиться идущим в парламент людям, которые бы хотели занять этот пост.

Гаджеты Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady.

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Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Здоровье Названы регионы России с наивысшим показателем заболеваемости детской астмой В Роспотребнадзоре назвали регионы, в которых зафиксирован самый высокий уровень заболеваемости детской астмой в 2017 году.

Политика Трамп сообщил о достижении договоренности с конгрессом по госдолгу Администрация США достигла договоренности с лидерами конгресса о двухгодичном бюджете и потолке госдолга.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали, как определить качество фруктов и ягод При покупке фруктов и ягод магазинах стоит обращать внимание на их внешний вид, целостность упаковки и наличие маркировки, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Авто Названы российские цены на семиместный кроссовер Mitsubishi Outlander Компания Mitsubishi объявила российские цены на семиместную версию кроссовера Outlander.

Политика РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.

Политика Киев пригрозил остановить выдачу российских паспортов жителям Донбасса Киев не исключает введения санкций в отношении жителей Донецкой и Луганской народных республик из-за решения России выдавать паспорта в упрощенном порядке.

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.

Технологии WhatsApp теперь доступен и для операционной системы KaiOS KaiOS на сегодняшний день является третьей по популярности операционной системой для телефонов после Android и iOS.

Политика В команде Зеленского приняли решение провести досрочные местные выборы В офисе президента Украины Владимира Зеленского одобрили идею о проведении досрочных выборов в местные органы власти в ближайшее время.