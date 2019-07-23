Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространстваИзвестия вчера в 22:44
Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь из-за российского бомбардировщика, который якобы нарушил воздушное пространство страны. Об этом 23 июля сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.
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с чего всё началось
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.Ведомостивчера в 22:49
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