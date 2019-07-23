Ранее во вторник российские самолеты в нарушении воздушного пространства обвинила Южная Корея. Дело в том, что суверенитет над островами Такэсима оспаривают Токио и Сеул (на корейском они называются Токто), поэтому обе страны решили, что Россия нарушила их воздушное пространство.

Токио вслед за Сеулом обвинил российский самолет в нарушении границ

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