Армия и оружие

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространстваГазета.Ru 00:22

В Южной Кореи заявили, что самолет России был в запрещенной территории около трех минут. Он нарушил международный договор. Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.
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с чего всё началось
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап
, российский самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве страны над Японским морем.
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