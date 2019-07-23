с чего всё началось

В Южной Кореи заявили, что самолет России был в запрещенной территории около трех минут. Он нарушил международный договор. Ранее сообщалось, что Южная Корея обвинила самолет России в нарушении воздушного пространства.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Музыка Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках» Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".

Политика Тайные тюрьмы СБУ работали в Харькове, Красноармейске и Краматорске Секретные тюрьмы СБУ и украинских добровольческих батальонов работали не только в Мариуполе, но и по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в других городах Украины, среди которых - Харьков, Краматорск, Красноармейск, об этом заявили РИА Новости бывшие заключенные и подтвердили экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

Происшествия В МЧС назвали причину схода вагонов с рельс в Коми Фото народного корреспондента По данным пресс-службы РЖД, в 01:55 на станции Керки двухпутного неэлектрифицированного участка Кожва – Сосногорск Северной железной дороги сошли с рельс 23 вагона в грузовом поезде, повреждены пути.

Общество В России планируют ужесточить получение охотничьего билета В Минприроды планируют ужесточить процедуру получения охотничьего билета, который необходим для владения оружием, пишет "Коммерсант".

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Кино Канделаки представила трейлер сериала «Порно» Российская телеведущая и продюсер Тина Канделаки представила трейлер сериала для взрослых «Порно», который она делает для «Амедиатеки».

Политика Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.

Армия и оружие Грузинские военные озвучили ответ на заявления России Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Футбол «Ювентус» готовит предложение по Неймару Руководство туринского "Ювентуса" намерено приобрести нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара, сообщает Mundo Deportivo.

Авто Названы комплектации Lada XRay Cross с вариатором Накануне запуска в продажу АвтоВАЗ рассекретил комплектации и ценники на обновленную Lada XRay Cross с приставкой "AT".

Экономика ЦБ предложил отменить налоговый вычет на покупку зарубежных акций Регулятор обеспокоен тем, что государство, предоставляя налоговый вычет на такие инвестиции, поддерживает средствами бюджета вливания в зарубежный капитал, пояснил один из собеседников РБК.

Экономика UniCredit планирует уволить 12% сотрудников Итальянский банк UniCredit планирует уволить 12% сотрудников для сокращения расходов в рамках нового стратегического плана развития, который будет представлен в декабре, сообщило агентство Bloomberg.

Кино Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром» Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.

Происшествия На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.

Футбол Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.

Наука Российские физики открыли новое необычное свойство графена Константин Новоселов и Андрей Гейм, работающие в Великобритании выходцы из России, получили Нобелевскую премию 2010 года по физике за создание этого материала.

Экономика В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.

Транспорт На южном участке серой ветки московского метро произошел сбой Движение поездов южного участка Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро в сторону центра было нарушено утром во вторник, сообщает аккаунт Московского метро в Twitter.

Армия и оружие Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.