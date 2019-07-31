Армия и оружие
Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типаВести.Ru вчера в 21:17
Предыдущий запуск состоялся 25 июля: после отказа США и Республики Корея отменить совместные учения КНДР запустила две управляемые ракеты малой дальности.
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