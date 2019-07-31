Армия и оружие

Южная Корея: КНДР запустила баллистические ракеты нового типаВести.Ru вчера в 21:17

Предыдущий запуск состоялся 25 июля: после отказа США и Республики Корея отменить совместные учения КНДР запустила две управляемые ракеты малой дальности.
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 00:24, Ашберн
Политика

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«Бавария» разгромила «Фенербахче» в полуфинальном матче товарищеского турнира Audi Cup, который проходит на домашней арене мюнхенцев.
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Задержан подозреваемый в убийстве найденной в чемодане блогерши

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Глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин развеял миф СМИ о ссоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во время встречи в "нормандском формате".
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Нового президента Украины Владимира Зеленского предупредили об опасности.
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