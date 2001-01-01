Футбол

«Ювентус» ждет решения «Челси» по СарриSoccer.ru 04:07

"Ювентус" находится в режиме ожидания в ситуации с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри. Туринский клуб ждет того момента, когда лондонский клуб сможет официально расторгнуть контракт со специалистом.
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У Сарри сложности с уходом из «Челси». Маурицио настроен пессимистично

Sport.ruвчера в 16:59

«Ювентус» ждет решения «Челси» по Сарри

Soccer.ru04:07
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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