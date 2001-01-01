Футбол
«Ювентус» ждет решения «Челси» по СарриSoccer.ru 04:07
"Ювентус" находится в режиме ожидания в ситуации с главным тренером "Челси" Маурицио Сарри. Туринский клуб ждет того момента, когда лондонский клуб сможет официально расторгнуть контракт со специалистом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Директор «Ювентуса» прибыл на переговоры с «Челси». Лондонцы не хотят отпускать Сарри
Бомбардир.рувчера в 17:10
Президент «Эмполи» утверждает, что у Сарри есть сложности с уходом из «Челси»
Спорт-Экспрессвчера в 16:03
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 05:46, Ашберн
Происшествия
В Оманском заливе атаковали два танкера
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
18-летняя дочь Толкалиной и Кончаловского полностью преобразилась
Дочь Любови Толкалиной и Егора Кончаловского выровняла волосы и покрасила их в насыщенно лиловый цвет.
Обновлено в 04:16
Экономика
Акции «Интер РАО» выросли на 14% на ожидании новостей о дивидендах
Рост акций произошел на фоне решения совета директоров «Интер РАО» для выплаты дивидендов за 2018 год использовать часть денег от продажи «Иркутскэнерго».
Обновлено в 05:07
Шоу-бизнес
Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО
Обновлено в 03:29
Футбол
Артем Дзюба рассказал об отдыхе на рыбалке
Обновлено в 04:25
Кино
В Сочи названы победители «Кинотавра» в конкурсе «Короткий метр»
Лучшим короткометражным фильмом 30-го кинофестиваля «Кинотавра» в Сочи стала лента режиссера Михаила Архипова «Топливо».
Обновлено в 02:16
Технологии
«Тинькофф» представил голосового помощника Олега
Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Шоу-бизнес
Фотография юного Максима Галкина с братом попала в Сеть
На фанатской странице Аллы Пугачевой в Instagram был выложен архивный снимок Максима Галкина, на котором ему около пяти лет.
Обновлено в 03:28
Культура
Фадеев призвал рэпера Кравца «ответить за базар»
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил дебош во Внуково
Вратарь «Зенита» и сборной России Андрей Лунев прокомментировал инцидент с своим участием у стойки регистрации в московском аэропорту Внуково, который привел к задержанию футболиста.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Российские банки нашли новый повод для блокировки счетов
Банки грозят заблокировать счет или вклад клиента, который не смог раскрыть происхождение средств.
Обновлено в 00:26
Политика
На Украине запретили популярный сериал «Сваты»
Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Видео: ФСБ накрыла крупную подпольную нарколабораторию под Калугой
ФСБ России пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Калужской области.
Обновлено в 05:08
Авто
Илон Маск рассказал о создании автомобиля-субмарины из фильма о Бонде
Tesla разработала проект автомобиля, на котором Джеймс Бонд погружался под воду. Об этом рассказал глава компании Илон Маск.
Обновлено вчера в 10:58
Шоу-бизнес
Фото со свадьбы Сергея Лазарева появились в СМИ
В сети появились фотографии со свадьбы певца Сергея Лазарева. Об этом сообщает "Teleprogramma.pro".
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве
Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено вчера в 06:01
Хоккей
Тарасенко и Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли
Российские хоккеисты Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв стали обладателями Кубка Стэнли.
Обновлено в 04:16
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
За последние десять дней 53 ребенка умерло в округе Музаффарпур индийского штата Бихар.
Обновлено в 05:43
Кино
В Сети обнародованы кадры со съемок сериала «Ведьмак» для Netflix
Ранее актер Генри Кавилл продемонстрировал, как выглядят шрамы его персонажа в сериале.
Обновлено в 02:40
Единоборства
Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики
Обновлено вчера в 19:54
Происшествия
Врач «Енисея» спасла пассажирку во время полета
Во время полета одной из пассажирок стало плохо и поднялось давление, однако нужных медикаментов у нее с собой не оказалось.
Обновлено в 04:29
Политика
Парубий подписал закон об импичменте украинскому президенту
На Украине подписали закон об импичменте президенту. Об этом заявил спикер Верховной рады Андрей Парубий в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 00:31
Культура
В России пригрозили уголовными делами создателям сериала «Чернобыль»
Партия "Коммунисты России" требует запретить создателям сериала "Чернобыль" въезд в Россию, сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 03:27