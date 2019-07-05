Футбол

«Ювентус» завершил трансфер ДемиралаЕвро-футбол.ру вчера в 16:08

Сообщается, что трансфер игрока обойдётся "Ювентусу" в 18 миллионов евро, однако выплачиваться они будут в течение четырёх финансовых лет. Контракт с Демиралом подписан до лета 2024 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» приобрел защитника «Сассуоло»

Советский спортвчера в 15:35

«Ювентус» приобрел у «Сассуоло» турецкого защитника

Sport24.ruвчера в 14:31

«Ювентус» купил защитника Демирала за 18 миллионов евро

Матч ТВвчера в 13:58

«Ювентус» подписал защитника «Сассуоло» Демирала за 18 млн евро

Sports.ruвчера в 14:12

«Ювентус» объявил о переходе Демираля

Soccer.ruвчера в 14:10

«Ювентус» объявил о подписании Демирала

Чемпионатвчера в 14:31

Демирал перешел в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 13:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:43, Вашингтон
Шоу-бизнес

Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала

По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Происшествия

В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний

По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Авианосец «Адмирал Кузнецов» назвали подарком для НАТО

Россия окажет НАТО и ВМС США огромную услугу, если решит потратить деньги, время и человеческий капитал, необходимые для капитального ремонта авианосца, — отметил эксперт.
Обновлено вчера в 23:46
Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Корейский кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5955 автомобилей (+3%) в июне снова стал лидером российского рынка SUV.
Обновлено 04 июля в 07:59
Армия и оружие

Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области

Обновлено в 05:52
Теннис

Гауфф победила Херцог в третьем круге Уимблдона

Обновлено вчера в 15:22
Происшествия

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Музыка

Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова

Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
Обновлено в 04:58
Происшествия

На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек

Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина сыграли мини-спектакль в Юрмале

Дети Пугачевой и Галкина разыграли спектакль на фоне баннера с нарисованными персонажами.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Музыка

Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»

В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Гаджеты

Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток

Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.
Обновлено в 03:51
Космос

В хромосфере Солнца нашли «пушечные ядра»

Астрономы обнаружили во внешних слоях Солнца новый вид сферических образований, которые движутся по искривленным траекториям, подобно пушечным ядрам.
Обновлено вчера в 05:17
Происшествия

В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв

Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Политика

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Общество

Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес

Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов

Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Общество

Психологи поделились секретами счастья

Психологи дали советы о том, что нужно делать, чтобы быть счастливым.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

В России захотели создать аналог «Википедии»

Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие

Испытания комплекса «Сармат» завершатся в конце 2020 года

Завершающая стадия испытаний ракетного комплекса «Сармат» назначена на конец 2020 года.
Обновлено в 06:19
Транспорт

В России изменились правила перевозки детей в авто

В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Тодоренко вспомнила свои эмоции перед свадьбой

Буквально за пару часов до церемонии начинается психоз и полнейшее расщепление личности: все валится из рук, хочется плакать и смеяться одновременно, хочется пить и выпивать, в какой-то момент все раздражает, и вот ты закрываешься в уборной одна, смотришь на себя в зеркало и думаешь: «Емаё, я – невеста!» - описала свои эмоции перед свадьбой телеведущая.
Обновлено в 04:44
Политика

Российский посол подтвердил сокращение срока заключения Бутиной

Россиянка должна выйти на свободу из американской колонии 25 октября Посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил данные о том, что осужденной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной сократили тюремный срок на десять дней.
Обновлено в 06:17
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено вчера в 10:47
Культура

Матроскин становится мартовским котом в новой серии «Простоквашино»

Зрители увидят, как кот Матроскин встретил весну — герой постоянно исполняет блюзы и романсы.
Обновлено в 01:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сассуоло
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное