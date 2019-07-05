Футбол
«Ювентус» завершил трансфер ДемиралаЕвро-футбол.ру вчера в 16:08
Сообщается, что трансфер игрока обойдётся "Ювентусу" в 18 миллионов евро, однако выплачиваться они будут в течение четырёх финансовых лет. Контракт с Демиралом подписан до лета 2024 года.
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