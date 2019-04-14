Футбол

«Ювентус» заинтересован в трансфере УмтитиSport24.ru 05:13

«Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Самюэля Умтити, сообщает Sport.es. В руководстве туринского клуба в Умтити видят сменщика ветеранов команды Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. По информации источника, трансфер Умтити обойдется туринцам в 80 миллионов евро.
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