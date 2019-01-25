Футбол

«Ювентус» заинтересовался ИвановичемСпорт-Экспресс 00:29

Лацио — Ювентус
27 января
в 14:30
Чемпионат Италии
Стадион «Олимпико»
"Ювентус" рассматривает возможность приобретения защитник "Зенита" Бранислава Ивановича в случае ухода Мехди Бенатиа, информирует Sky Sport Italia. Ранее сообщалось, что туринский клуб согласился отпустить игрока другую команду этой зимой, если поступит хорошее предложение.
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