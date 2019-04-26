«Ювентус» заинтересовался ФекиромЕвро-футбол.ру 01:16

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 25-летнего французского игрока проявляет туринский "Ювентус", рапортует L'Equipe.

Политика Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.

Политика Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Политика Ким Чен Ын обедает с губернатором Приморья в ресторане «Лесная заимка» Глава КНДР Ким Чен Ын и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили в пятницу ресторан "Лесная заимка", который расположен в пригороде Владивостока.

Экономика В России могут увеличить включаемый в стаж период ухода за ребенком Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ, Минэкономразвития РФ и Минфину РФ проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии.

Общество Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.

Политика Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Хоккей Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Политика Украина приостановила транзит российской нефти Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Общество Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.

Армия и оружие Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.

Происшествия В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.

Интернет Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.

Общество «Яндекс.Маркет» запустит сеть пунктов выдачи заказов «Яндекс.Маркет» займется созданием собственной сети автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов.

Наука В хлебе обнаружена опасная добавка Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.

Политика Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.

Происшествия На востоке Москвы столкнулись четыре машины Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице в Москве, два человека пострадали, один погиб, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

Шоу-бизнес Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.

Происшествия В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.

Общество В России депутаты хотят перенести начало учебного года В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.

Политика Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Здоровье 742 малыша родились в 2018 году благодаря городской программе ЭКО В прошлом году в Москве благодаря бесплатной процедуре по экстракорпоральному оплодотворению родились 742 ребенка, что почти в два раза больше, чем за 2017 год, сообщает портал мэра и правительства города.

Экономика ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк» Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).