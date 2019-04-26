Футбол

«Ювентус» заинтересовался ФекиромЕвро-футбол.ру 01:16

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 25-летнего французского игрока проявляет туринский "Ювентус", рапортует L'Equipe.
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«Ювентус» заинтересовался Фекиром

Sport24.ru01:33

Фекир может перейти в «Ювентус»

Чемпионат03:03

Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ювентуса»

ProstoProSport01:50

«Ювентус» планирует приобрести футболиста «Лиона»

Газета.Ru03:14

«Ювентус» заинтересовался Фекиром

Евро-футбол.ру01:16

СМИ: «Ювентус» рассматривает подписание Фекира

Матч ТВвчера в 23:54

СМИ: «Ювентус» рассматривает подписание Фекира

Sportbox.RUвчера в 23:54
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Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности деятельности губернаторов

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Ким Чен Ын обедает с губернатором Приморья в ресторане «Лесная заимка»

Глава КНДР Ким Чен Ын и губернатор Приморья Олег Кожемяко посетили в пятницу ресторан "Лесная заимка", который расположен в пригороде Владивостока.
Обновлено в 01:01
Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Экономика

В России могут увеличить включаемый в стаж период ухода за ребенком

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил Минтруду РФ, Минэкономразвития РФ и Минфину РФ проработать вопрос об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж для назначения пенсии.
Обновлено вчера в 08:18
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Хоккей

Овечкин и Кузнецов вызваны в сборную России на чемпионат мира

Хоккеисты клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" вызваны в сборную России для участия в чемпионате мира в Словакии, сообщается в официальном микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.
Обновлено вчера в 00:30
Экономика

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:21
Политика

Украина приостановила транзит российской нефти

Украина вынуждена приостановить транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 02:24
Общество

Половина россиян затруднилась назвать смысл Пасхи

Только 50 процентов россиян знают, что на Пасху верующие христиане празднуют воскресение Христа.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом

В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

В Свердловской области бетонная плита рухнула на подростка

В свердловском городе Первоуральске 16-летний подросток оказался придавлен бетонной плитой.
Обновлено вчера в 13:56
Интернет

Facebook стала фигурантом дела о хранении паролей

Ирландская комиссия по защите данных, главный регулятор в ЕС, проводит расследование по делу корпорации Facebook, которая не смогла защитить миллионы паролей пользователей.
Обновлено вчера в 13:44
Общество

«Яндекс.Маркет» запустит сеть пунктов выдачи заказов

«Яндекс.Маркет» займется созданием собственной сети автоматизированных пунктов выдачи интернет-заказов.
Обновлено вчера в 23:55
Наука

В хлебе обнаружена опасная добавка

Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Земан возложил на Порошенко ответственность за ситуацию в Донбассе

Президент Чехии Милош Земан в интервью Barrandov TV заявил, что президент Украины Петр Порошенко, который не смог переизбраться на второй срок, несет ответственность за происходящее в Донбассе.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия

На востоке Москвы столкнулись четыре машины

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице в Москве, два человека пострадали, один погиб, сообщили РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес

Новая возлюбленная Джонни Деппа оказалась русской танцовщицей

Пара планировала свадьбу, но разошлась в связи со слухами об изменах В 1994 году у Деппа появилась новая пассия – британская супермодель Кейт Мосс, однако отношения с ней тоже не закончились свадьбой.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

В реанимации умер избитый приемной мамой семилетний мальчик

В реанимации Вологодской детской больницы в четверг, 25 апреля, скончался семилетний мальчик Степан, в августе 2018 года жестоко избитый приемной матерью.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Политика

Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Президент Владимир Путин в Пекине получил диплом о присвоении почетной степени доктора наук китайского университета Цинхуа.
Обновлено в 01:43
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Происшествия

Первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» поступило в суд

Обновлено в 02:09
Здоровье

742 малыша родились в 2018 году благодаря городской программе ЭКО

В прошлом году в Москве благодаря бесплатной процедуре по экстракорпоральному оплодотворению родились 742 ребенка, что почти в два раза больше, чем за 2017 год, сообщает портал мэра и правительства города.
Обновлено в 03:06
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии подмосковный «Холдинвестбанк»

Банк России с 26 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ «Холдинвестбанк» (Московская область).
Обновлено в 01:58
Политика

Ким Чен Ын подарил Путину боевой меч

Лидер Северной Кореи привез в Россию боевой меч, который, как он отметил, является символом души Ким Чен Ына и народа КНДР.
Обновлено вчера в 13:13
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Набиль Фекир
Французский футболист
Французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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