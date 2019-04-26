Футбол
«Ювентус» заинтересовался ФекиромЕвро-футбол.ру 01:16
Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 25-летнего французского игрока проявляет туринский "Ювентус", рапортует L'Equipe.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Происшествия
Спасатели извлекли тело четвёртого горняка из шахты в ЛНР
Тело четвёртого горняка извлечено из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 06:13
Наука
Дирижабль-дрон «Феникс» впервые подняли в воздух
В Великобритании состоялся первый полет беспилотного дирижабля Phoenix, который благодаря своему "бесконечному запасу топлива" может использоваться в качестве коммуникационного псевдосателлита.
Обновлено в 05:17
Политика
Зеленский тайно встретился с Гройсманом
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность
Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
Обновлено в 04:35
Культура
Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта
Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Политика
Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам
Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки
Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере
Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
«Так и живем»: Регина Тодоренко берет 5-месячного сына на работу
Телеведущая не расстается с малышом. Регина Тодоренко в начале декабря 2018 года родила супругу Владу Топалову сына Михаила.
Обновлено вчера в 18:33
Финансы
Нордеа: вечером рубль может подешеветь к доллару
Динамика рубля определяется поведением других валют EM, однако вечерняя статистика по США может оказать на него давление, предупреждают эксперты «Нордеа».
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Обновлено в 02:07
Политика
Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию
Обновлено в 04:19
Авто
LADA XRay получит новый двигатель и трансмиссию
Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Происшествия
В Костроме взорвали банкомат и похитили деньги
Двое неизвестных взорвали с помощью газа один из банкоматов в офисе банка, похитили деньги и скрылись. Преступление было совершено в 03:45.
Обновлено в 02:51
Кино
Михаил Горбачев экстренно госпитализирован
Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес
Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»
Телеведущая считает, что Ольга Бузова принижает себя тем, что выступает на не раскрученных площадках.
Обновлено вчера в 06:08
Политика
Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:05
Происшествия
Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ
Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика
Путин приехал в Китай на форум «Один пояс, один путь»
Президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику для участия во втором Международном форуме «Один пояс, один путь».
Обновлено вчера в 09:15
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в 1-м квартале выросла на треть
Показатель EBITDA увеличился 21,6% - до 11,465 млрд руб. Выручка снизилась на 4%, составив 37,441 млрд руб.
Обновлено в 05:34
Экономика
Минстрой РФ ускорит подготовку законопроекта об архитектуре
"Именно репутация обеспечивает ключевую роль архитектора в процессе создания объекта, дает возможность отстаивать принятые профессиональные решения и диктовать заказчику свои условия", - добавил министр.
Обновлено в 05:24
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Политика
Савченко сравнила тюрьмы России и Украины
Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33