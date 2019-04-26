Футбол

«Ювентус» заинтересовался ФекиромЕвро-футбол.ру 01:16

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир может продолжить карьеру в итальянской Серии А. Заинтересованность в услугах 25-летнего французского игрока проявляет туринский "Ювентус", рапортует L'Equipe.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ювентус» планирует приобрести футболиста «Лиона»

Газета.Ru03:14

СМИ: «Ювентус» рассматривает подписание Фекира

Sportbox.RUвчера в 23:54

Набиль Фекир попал в сферу интересов «Ювентуса»

ProstoProSport01:50

«Ювентус» заинтересовался Фекиром

Sport24.ru01:33

«Ювентус» заинтересовался Фекиром

Евро-футбол.ру01:16

СМИ: «Ювентус» рассматривает подписание Фекира

Матч ТВвчера в 23:54

Фекир может перейти в «Ювентус»

Чемпионат03:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 06:38, Ашберн
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Обновлено в 03:51
Происшествия

Спасатели извлекли тело четвёртого горняка из шахты в ЛНР

Тело четвёртого горняка извлечено из-под завалов на шахте «Схидкарбон» в посёлке Юрьевка самопровозглашённой Луганской народной республики.
Обновлено в 06:13
Автоспорт

Формула-1. Этап в Баку прерван из-за аварии и сломанной мачты

Обновлено в 06:30
Наука

Дирижабль-дрон «Феникс» впервые подняли в воздух

В Великобритании состоялся первый полет беспилотного дирижабля Phoenix, который благодаря своему "бесконечному запасу топлива" может использоваться в качестве коммуникационного псевдосателлита.
Обновлено в 05:17
Политика

Зеленский тайно встретился с Гройсманом

Обновлено в 04:42
Армия и оружие

ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность

Каратели ВСУ на Донбассе приведены в полную боеготовность: усилена разведка и «боевая служба».
Обновлено в 04:35
Культура

Алексей Воробьев ушел из жюри шоу «Ты супер!» в середине проекта

Кресла наставников в проекте заняли Диана Арбенина, Елка, Игорь Крутой и Алексей Воробьев.
Обновлено вчера в 20:28
Происшествия

В Омске умер двухлетний мальчик, которого дед пытался сжечь в печи

Обновлено в 02:23
Политика

Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада.
Обновлено вчера в 15:29
Общество

Милонов предложил клеить на бургеры картинки-страшилки

Милонов уверен, что такая еда представляют серьезную опасность для здоровья человека, и поэтому на упаковки с бургерами надо наклеивать предупреждения об опасности, как на сигареты.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Магадане вандалов задержали за надпись «город отстой» на баннере

Вандалы стерли часть надписи, гласившей: "Город золотой". Сообщается, что после их действий на баннере появилась надпись "Город отстой".
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

«Так и живем»: Регина Тодоренко берет 5-месячного сына на работу

Телеведущая не расстается с малышом. Регина Тодоренко в начале декабря 2018 года родила супругу Владу Топалову сына Михаила.
Обновлено вчера в 18:33
Финансы

Нордеа: вечером рубль может подешеветь к доллару

Динамика рубля определяется поведением других валют EM, однако вечерняя статистика по США может оказать на него давление, предупреждают эксперты «Нордеа».
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский обвинил ЦИК в попытках помешать ему распустить Раду

Обновлено вчера в 11:53
Политика

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Обновлено в 02:07
Политика

Ким Чен Ын обещал вернуться в Россию

Обновлено в 04:19
Авто

LADA XRay получит новый двигатель и трансмиссию

Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В России банда похитила и изнасиловала девушку в отместку ее отцу

Обновлено в 02:51
Происшествия

В Костроме взорвали банкомат и похитили деньги

Двое неизвестных взорвали с помощью газа один из банкоматов в офисе банка, похитили деньги и скрылись. Преступление было совершено в 03:45.
Обновлено в 02:51
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Шоу-бизнес

Собчак упрекнула Бузову за концерты «для бедных»

Телеведущая считает, что Ольга Бузова принижает себя тем, что выступает на не раскрученных площадках.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Путин упростил получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий получение российского гражданства для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 08:05
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статьи о пытках в ФСБ

Басманный суд удовлетворил иск Федеральной службы безопасности (ФСБ России) к «Новой газете» о защите чести, достоинства и деловой репутации из-за публикации двух статей о пытках задержанного после взрыва в жилом доме в Магнитогорске, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из суда.
Обновлено в 06:00
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Политика

Путин приехал в Китай на форум «Один пояс, один путь»

Президент России Владимир Путин прибыл в Китайскую Народную Республику для участия во втором Международном форуме «Один пояс, один путь».
Обновлено вчера в 09:15
Экономика

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в 1-м квартале выросла на треть

Показатель EBITDA увеличился 21,6% - до 11,465 млрд руб. Выручка снизилась на 4%, составив 37,441 млрд руб.
Обновлено в 05:34
Экономика

Минстрой РФ ускорит подготовку законопроекта об архитектуре

"Именно репутация обеспечивает ключевую роль архитектора в процессе создания объекта, дает возможность отстаивать принятые профессиональные решения и диктовать заказчику свои условия", - добавил министр.
Обновлено в 05:24
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Политика

Савченко сравнила тюрьмы России и Украины

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, выступая в эфире телеканала NewsOne, рассказала, что в российской тюрьме, где она содержалась после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, к ней "было больше почета, чем в украинской".
Обновлено вчера в 23:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Набиль Фекир
Французский футболист
Французский футболист, атакующий полузащитник клуба «Олимпик Лион» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное