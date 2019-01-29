Футбол
«Ювентус» взял в аренду защитника «Лацио»LiveSport.ru 09:03
|24′
Эмре Джан
|41′
Леонардо Бонуччи
Джорджо Кьеллини
Лукас Лейва
|50′
|50′
Блез Матюиди
Эмре Джан
|59′
|60′
Блез Матюиди
Федерико Бернардески
|70′
Маттиа Де Шильо
|70′
Дуглас Коста
Жоау Канселу
|73′
Даниэле Ругани
|74′
Жоау Канселу
Сергей Милинкович-Савич
|80′
|80′
Джорджо Кьеллини
Луис Альберто
Валон Бериша
|81′
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
|83′
|88′
Криштиану Роналду
Баштуш
Педру Нету
|90′
|46%
|Владение мячом
|54%
|75%
|Процент точных передач
|85%
|7
|Удары в сторону ворот
|1
|5
|Удары в створ ворот
|3
|2
|Сейвы вратарём
|4
|1
|Офсайды
|2
|8
|Угловые
|1
|7
|Отборы
|12
|10
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|5
|–
|Красные карточки
|–
Лацио
Расстановка 3‑5‑2
1
Стракоша
30
Нету
13
Уоллес
26
Раду
16
Пароло
21
Милинкович-Савич
6
Лейва
7
Бериша
19
Лулич
11
Корреа
20
Кайседо
1
Шченсны
2
Де Шильо
3
Кьеллини
24
Ругани
12
Сандро
23
Джан
30
Бентанкур
33
Бернардески
20
Канселу
10
Дибала
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о переходе в свой состав защитника «Лацио» Мартина Касереса. «Старая синьора» арендовала 31-летнего уругвайца до конца текущего сезона за 600 тысяч евро. Касерес уже выступал за «Ювентус» в сезоне 2009/10, а затем с 2012 до 2016 год.
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