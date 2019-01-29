Футбол

«Ювентус» взял в аренду защитника «Лацио»LiveSport.ru 09:03

Лацио — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, 27 января
Стадион «Олимпико»
24′
Эмре Джан
41′
Леонардо Бонуччи
Джорджо Кьеллини
Лукас Лейва
50′
50′
Блез Матюиди
Эмре Джан
59′
60′
Блез Матюиди
Федерико Бернардески
70′
Маттиа Де Шильо
70′
Дуглас Коста
Жоау Канселу
73′
Даниэле Ругани
74′
Жоау Канселу
Сергей Милинкович-Савич
80′
80′
Джорджо Кьеллини
Луис Альберто
Валон Бериша
81′
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
83′
88′
Криштиану Роналду
Баштуш
Педру Нету
90′
Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о переходе в свой состав защитника «Лацио» Мартина Касереса. «Старая синьора» арендовала 31-летнего уругвайца до конца текущего сезона за 600 тысяч евро. Касерес уже выступал за «Ювентус» в сезоне 2009/10, а затем с 2012 до 2016 год.
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