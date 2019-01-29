Футбол

«Ювентус» взял в аренду защитника «Лацио»LiveSport.ru 09:03

Лацио — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, 27 января
Стадион «Олимпико»
24′
Эмре Джан
41′
Леонардо Бонуччи
Джорджо Кьеллини
Лукас Лейва
50′
50′
Блез Матюиди
Эмре Джан
59′
60′
Блез Матюиди
Федерико Бернардески
70′
Маттиа Де Шильо
70′
Дуглас Коста
Жоау Канселу
73′
Даниэле Ругани
74′
Жоау Канселу
Сергей Милинкович-Савич
80′
80′
Джорджо Кьеллини
Луис Альберто
Валон Бериша
81′
Чиро Иммобиле
Фелипе Кайседо
83′
88′
Криштиану Роналду
Баштуш
Педру Нету
90′
Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о переходе в свой состав защитника «Лацио» Мартина Касереса. «Старая синьора» арендовала 31-летнего уругвайца до конца текущего сезона за 600 тысяч евро. Касерес уже выступал за «Ювентус» в сезоне 2009/10, а затем с 2012 до 2016 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Касерес в третий раз в карьере стал игроком «Ювентуса»

РИА Новости09:33

Касерес в третий раз стал игроком «Ювентуса»

Soccer.ru08:35

«Ювентус» объявил о переходе Касереса

Чемпионат08:50

Касерес вновь вернулся в «Ювентус»

Спорт-Экспресс08:38

«Ювентус» арендовал Касереса за 600 тысяч евро

Матч ТВ09:04

Касерес в третий раз за карьеру перешел в «Ювентус»

Sport24.ru08:29

«Ювентус» арендовал Касереса за 600 тысяч евро

Sports.ru08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал похитителя картины Куинджи

Обновлено в 09:20
Общество

Замглавы Росгеологии Горринга уволили после скандального видео

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил первого заместителя главы Росгеологии Руслана Горринга после скандального видео в интернете, главе холдинга Роману Панову объявлен выговор.
Обновлено в 04:17
Авто

Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин

Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Политика

В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Политика

Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию

Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Гаджеты

В iPhone нашли баг, позволяющий прослушивать чужие устройства

Пользователи iPhone обнаружили программную ошибку, позволяющую прослушивать чужие смартфоны.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сочи после нападения пассажира на стюардессу

«Пассажир избил стюардессу во время полета, из-за этого самолет экстренно приземлился в Сочи для оказания медпомощи пострадавшей», — сказал собеседник «Интерфакса».
Обновлено в 07:15
Авто

Jaguar XF дополнили спецверсией Chequered Flag

Вслед за купе и родстером Jaguar F-Type, исполнение Chequered Flag (англ. «клетчатый флаг») получило семейство XF.
Обновлено в 07:21
Авто

Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Gmail

Пользователи сообщили о сбоях в работе почтового сервиса Gmail. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 07:18
Авто

Компания Renault показала интерьер обновленного хэтчбека Clio

В компании Renault решили показать автолюбителям интерьер обновленного хэтчбека Clio, премьера которого должна состояться на автосалоне в Женеве.
Обновлено вчера в 09:46
Авто

Представлен первый тюнинг новой Toyota Supra

Если покупатель захочет получить «заряженную» Toyota Supra от автопроизводителя, то компания подтвердила слухи о разработке спецверсии GRMN.
Обновлено в 01:50
Энергетика

Total обнаружила залежи газа в Северном море на шельфе Великобритании

Французская компания Total объявила об обнаружении новой газоконденсатной залежи в Северном море на шельфе Великобритании.
Обновлено в 03:16
Авто

Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено вчера в 08:34
Общество

В Мещанском суде завершился допрос экс-бухгалтера «Седьмой студии»

В течении двух последних судебных заседаний (25 и 28 января) допрашивали ключевого свидетеля обвинения, признавшую свою вину главного бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, дело которой выделено в отдельное, в связи с тем, что обвиняемая заключила сделку со следствием.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания

Учитель ОБЖ наказал детей за опоздание на урок и заставил все занятие просидеть в противогазах.
Обновлено в 00:51
Происшествия

В Брянске обрушилась часть стены строящегося здания

Часть наружной стены строящегося здания обрушилась в Брянске, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
Обновлено в 10:02
Политика

Гуайдо получил доступ к счетам Венесуэлы в американских банках

Госсекретарь США Майк Помпео подтвердил полномочия самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо контролировать собственность счетов правительства Венесуэлы в американских банках.
Обновлено в 09:32
Общество

Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Расследователи заявили о новом повороте в деле о гибели группы Дятлова

Обновлено в 08:16
Политика

Захарову рассмешил предвыборный плакат Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на плакат, который показали на экранах во время предвыборного форума президента Украины Петра Порошенко в Киеве.
Обновлено в 09:39
Общество

В России установили новые правила продажи молочных продуктов

В торговом зале или ином месте продажи размещение молочных, молочных составных и молокосодержащих продуктов должно осуществляться способом, позволяющим визуально отделить указанные продукты от иных пищевых продуктов, и сопровождаться информационной надписью "Продукты без заменителя молочного жира", гласит постановление.
Обновлено в 09:54
Экономика

В Центробанке назвал условия предоставления каникул по ипотеке

Россияне, которые оказались в сложной жизненной ситуации, могут получить право на ипотечные каникулы по одному кредиту в общей сложности на год.
Обновлено в 09:00
Космос

В Солнечной системе впервые нашли зародыш планеты

Астрономы впервые обнаружили небесное тело радиусом 1,3 километра на краю Солнечной системы.
Обновлено вчера в 20:21
Гаджеты

Apple бесплатно поменяет старые Apple Watch на новые Series 2

Официальные сервисные центры компании получили распоряжение на возможность обмена нерабочих Apple Watch и Apple Watch Series 1 на новые Apple Watch Series 2.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Задержан вице-губернатор Ленинградской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ленинградской области Олега Коваля.
Обновлено в 03:52
Авто

УАЗ «Пикап» вновь стал самым продаваемым пикапом России

Обновлено в 06:02
Музыка

В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми»

Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.
Обновлено в 09:09
Спорт

Шахматист Крамник завершил карьеру

Российский шахматист Владимир Крамник объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 07:58
Культура

В России запустят новый телеканал «Победа»

Весной 2019 года на территории России начнет вещать телеканал «Победа».
Обновлено в 08:29
ещё по теме
Мартин Касерес
Уругвайский футболист
Уругвайский футболист, защитник итальянского «Лацио» и национальной сборной Уругвая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное