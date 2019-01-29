«Ювентус» взял в аренду защитника «Лацио»LiveSport.ru 09:03

Туринский «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о переходе в свой состав защитника «Лацио» Мартина Касереса. «Старая синьора» арендовала 31-летнего уругвайца до конца текущего сезона за 600 тысяч евро. Касерес уже выступал за «Ювентус» в сезоне 2009/10, а затем с 2012 до 2016 год.

Гаджеты Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.

Космос СМИ сообщили о дефекте в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру В разгонном блоке "Фрегат", который должен вывести на орбиту тестовые спутники британской системы OneWeb, был обнаружен дефект.

Авто Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag От стандартной модификации спецверсия XF Chequered Flag, название которой переводится как «Клетчатый флаг», отличается наличием шильдиков с названием особой серии, спортивными бамперами спереди, порогами, выкрашенными в цвет кузова, а также спойлером на крышке багажника и 18-дюймовыми колесными дисками особо дизайна, получившего название Gloss Black.

Происшествия Суд арестовал похитившего картину Куинджи из Третьяковки Следователь отметил, что действия обвиняемого повлекли «нарушение нормальной деятельности госучреждения — Государственной Третьяковской галереи», а Чуприков «нанес ущерб картине, являющейся госсобственностью».

Авто Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.

Авто Renault раскрыла интерьер нового Clio Компания Renault раскрыла первую информацию о хэтчбеке Clio пятого поколения.

Политика Парламент Великобритании решил не покидать ЕС без сделки с Брюсселем Парламент Великобритании большинством голосов проголосовал за поправку, предполагающую возможность покинуть ЕС только при условии сделки с Брюсселем.

Общество Замглавы «Росгеологии» уволен из-за скандального видео «После вчерашнего возмутительного видео в соцсетях с участием топ-менеджера госкорпорации «Росгеология» глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин распорядился уволить фигуранта скандала — первого заместителя гендиректора компании Руслана Горринга», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря министерства Наталью Хлопунову.

Транспорт Власти Москвы поддержали ограничение движения для неэкологичных машин Зоны с ограниченным въездом для автомобилей низких экологических классов могут появиться в Москве.

Происшествия Самолет врезался в телескопический трап в Шереметьево Самолет авиакомпании Nordwind Airlines столкнулся с телескопическим трапом в московском аэропорту Шереметьево.

Музыка В сети опубликовали список победителей премии «Грэмми» Популярный журнал о музыкальной индустрии - Billboard, по словам организаторов «Грэмми» опровергает подлинность выложенного в интернет списка победителей.

Авто Новый пикап JAC T6 приедет в РФ В скором времени на российский рынок поступит новая модель пикапа JAC T6, который собирается в Казахстане.

Футбол «Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл «Кубок Матч Премьер» Московский «Спартак» одержал победу над «Локомотивом» (4:0) в матче 3-го тура «Кубка Матч Премьер» и стал победителем предсезонного турнира.

Экономика «Алроса» добыла крупнейший за несколько лет алмаз Крупнейший производитель алмазов в мире – «Алроса» – добыла самый большой за последние годы драгоценный камень.

Политика Настя Рыбка рассказала CNN, что ей запретили говорить о Дерипаске Модель Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) заявила, что "российские агенты" запретили ей отвечать на любые вопросы про бизнесмена Олега Дерипаску.

Политика В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.

Происшествия В Сочи из-за дебошира экстренно сел летевший в Анталью самолет В аэропорту Сочи из-за происшествия на борту экстренно сел самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Анталью.

Авто Nissan Micra получил два новых турбомотора и вариатор Хэтчбек Nissan Micra, собираемый во Франции для европейского рынка, получил новую техническую начинку — два турбомотора объемом один литр, а также вариатор.

Энергетика Total нашла в Великобритании крупное месторождение газа Французская нефтегазодобывающая компания Total обнаружила у берегов Великобритании в Северном море крупное месторождение природного газа.

Интернет В работе Gmail произошел сбой по всему миру Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.

Космос Российские вулканы угрожают всей Земле Некоторые активные вулканы, расположенные в Северном полушарии (например — российский Пик Сарычева), увеличивают уровень серы в нижних слоях земной атмосферы, однако до сих пор считалось, что это воздействие довольно слабое и кратковременное.

Общество В Бурятии школьников заставили сидеть в противогазах из-за опоздания Напомним, учитель школы №58 в Улан-Удэ заставил двух учеников седьмого класса сидеть в противогазах за то, что они опоздали на урок.

Наука Время, проведенное у экрана гаджета, влияет на развитие ребенка Канадские ученые провели исследование с участием почти 2,5 тысячи человек и пришли к выводу, что долгое времяпрепровождение малышей у электронных устройств приводит к низким результатам теста по развитию в возрасте 3 и 5 лет.

Общество Минюст привел примеры «вынужденной коррупции» чиновников Ранее в январе стало известно, что чиновников могут перестать наказывать за «вынужденную коррупцию».

Политика Оппозиция Венесуэлы пересмотрит оружейные контракты с РФ Выступая в Вашингтоне, спецпредставитель Венесуэлы при Организации американских государств Густаво Тарре заявил, что оппозиция намерена пересмотреть все оружейные контракты с Россией, а также отношения с Москвой в целом.