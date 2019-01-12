Футбол
|9′
Федерико Бернардески
|50′
Биоти Мойсе Кин
Туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Болонью» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка Италии. По голу в этой встрече забили нападающие Федерико Бернардески и 18-летний Мойз Кин.
LiveSport.ru16:47
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Болонья - Ювентус прогноз на матч кубка Италии: смогут ли хозяева остановить чемпиона?
Sport-placeвчера в 03:40
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