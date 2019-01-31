Футбол

«Ювентус» вылетел из Кубка Италии после разгрома от «Аталанты»Вести.Ru 17:32

Туринский "Ювентус" потерпел разгромное поражение от "Аталанты" и завершил свое выступление в Кубке Италии по футболу.
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«Ювентус» потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии с 1996 года

Газета.Ru19:11

«Ювентус» выиграл четыре последних Кубка Италии. Пятого подряд не будет – «Аталанта» и Сапата вынесли Турин

Sports.ru18:07

«Ювентус» остался без тренера и без защитников: команда Роналду разгромлена в Кубке Италии

Спорт-Экспресс17:45

«Аталанта» выбила «Ювентус» из розыгрыша Кубка Италии

Матч ТВ16:44

«Ювентус» крупно проиграл «Аталанте» и вылетел из Кубка Италии

Советский спорт16:41

«Ювентус» разгромно проиграл в матче с «Аталантой» и вылетел из Кубка Италии

Чемпионат16:40

«Ювентус» потерпел самое крупное поражение в Кубке Италии с 1996 года

Sport24.ru18:58
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Наука

Названа новая опасность домашних кошек

В Копенгагенской университетской больнице специалисты выяснили, что в теле домашних кошек содержится паразит Toxoplasma gondi, который может вызывать шизофрению и другие заболевания, пишет Science Alert.
Обновлено в 13:09
Авто

Lada Vesta Sport будет стоить дороже 1 млн рублей

АвтоВАЗ назвал стоимость спортивной модификации седана Lada Vesta — исполнение Sport появится в продаже по цене от 1,01 млн руб.
Обновлено в 06:00
Космос

Ученый рассказал о последствиях падения астероида Апофис на Землю

Обновлено в 19:45
Экономика

Tesla сообщила об убытках в размере около $1 млрд по итогам 2018 года

Обновлено в 18:10
Происшествия

Из-за морозов в США погибли пять человек

Из-за устоявшейся морозной погоды и снегопадов на Среднем Западе США погибли пять человек, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 20:25
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка из четвертой сотни

Банк России отзывает с 31 января лицензию у расположенного в Петропавловске-Камчатском Камчаткомагропромбанк, приказ опубликован на сайте регулятора.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Стрелявшего по прохожим на Корсике мужчину нашли мертвым

Обновлено в 19:30
Происшествия

В Чите введен режим ЧС из-за пожара на свалке

Читинские власти ввели режим ЧС из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов в поселке Ивановка, сообщается на сайте администрации городского округа.
Обновлено в 20:23
Политика

Мэр Риги опроверг информацию о своем задержании

Мэр латвийской столицы Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании.
Обновлено в 08:44
Политика

Канада сократит персонал посольства на Кубе из-за загадочной болезни

Канада решила сократить дипломатический состав посольства на Кубе в два раза после того, как еще у одного человека возникли болезненные симптомы.
Обновлено в 18:57
Происшествия

Суд арестовал сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе и убийствах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:36
Происшествия

Задержан начальник штаба МВД Ингушетии

"Сотрудниками подразделения собственной безопасности МВД по Ингушетии совместно с коллегами из УФСБ по республике при проведении оперативных мероприятий по подозрению в мошенничестве задержан начальник регионального штаба МВД", - сказал собеседник агентства, не уточнив, о каком конкретно преступлении идет речь.
Обновлено в 15:51
Авто

Volkswagen остался крупнейшим мировым автопроизводителем

Обновлено в 17:34
Авто

Toyota отзовет в России кроссоверы Toyota Highlander

Об отзывной кампании говорится в сообщении Росстандарта, где указано, что Toyota отзывает в России более 100 автомобилей Highlander.
Обновлено в 04:59
Шоу-бизнес

Галкин ответил на упреки Ахеджаковой

Телеведущий и пародист Максим Галкин в своем Instagram ответил на претензии актрисы Лии Ахеджаковой, которая раскритиковала юмориста за использование ее образа в выступлениях.
Обновлено в 18:53
Политика

Мадуро выделит миллиард евро на программу «Прекрасная Венесуэла»

Правительство Венесуэлы выделит 1 миллиард евро в рамках программы "Прекрасная Венесуэла" на обустройство 62 городов, сообщил президент страны Николас Мадуро в Twitter.
Обновлено в 18:19
Космос

Трещина обнаружена в разгонном блоке «Фрегат» на космодроме Куру

Обновлено вчера в 16:30
Гаджеты

В WhatsApp оказалось возможным читать удаленные сообщения

Как сообщает РИА Новости, в WhatsApp найден сбой, который позволяет читать удаленные собеседником сообщения.
Обновлено в 03:12
Общество

Младшую участницу «Семьи» Мэнсона попросили освободить досрочно

Калифорнийский совет по условно-досрочным слушаниям рекомендовал освободить из-под стражи Лесли ван Хаутен, которая вместе с сектой "Семья", основанной серийным убийцей Чарльзом Мэнсоном, участвовала в серии громких убийств.
Обновлено в 18:19
Транспорт

В Госдуме предложили запретить курение за рулем

Обновлено в 08:55
Авто

Трехдверный Range Rover не появится в продаже

Напомним, в прошлом марте в Женеве компания презентовала трехдверную версию Range Rover и объявила, что она будет выпущена ограниченным тиражом в 999 экземпляров.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Клиенты Сбербанка столкнулись с очередным видом мошенничества

Ранее «Коммерсантъ» писал, что злоумышленники звонят клиентам Сбербанка с официальных номеров организации, представляясь якобы его сотрудниками.
Обновлено в 10:12
Авто

Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq

Изображения нового компактного кроссовера Skoda Kamiq были опубликованы в рамках начавшейся рекламной кампании.
Обновлено в 07:16
Интернет

Facebook привлекает пользователей деньгами за установку VPN-сервиса

Facebook платит пользователям в случае установки VPN-сервиса, который дает компании возможность следить за их активностью, сообщает ТАСС со ссылкой на американский онлайн-портал TechCrunch.
Обновлено в 02:20
Политика

Пресс-секретарь Белого дома: Трамп был избран «с божьей помощью»

Дональд Трамп был избран президентом США "с божьей помощью", сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Обновлено в 18:42
Гаджеты

Samsung выпустит смартфон с объёмом памяти в 1000 Гб

Корейский производитель гаджетов Samsung готовится к разработке и производству первого в мире смартфона, встроенная память которого составит один терабайт.
Обновлено в 13:18
Политика

Украинский министр съел торт в виде руин Кремля

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля.
Обновлено в 17:18
Общество

Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве

Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.
Обновлено в 02:09
Общество

Тина Канделаки рассказала о своих отношениях с сенатором Арашуковым

Журналистка и продюсер Тина Канделаки рассказала о своих впечатлениях о сенаторе Рауфе Арашукове, с которым они являются соседями.
Обновлено в 10:57
Гаджеты

В декабре было продано около 400 «Яндекс.Телефонов»

В декабре прошлого года компании «Яндекс» удалось продать через сети партнёров порядка 400 своих смартфонов.
Обновлено в 03:28
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