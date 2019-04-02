Футбол

«Ювентус» выиграл у «Кальяри» без РоналдуSport24.ru 16:56

Кальяри — Ювентус
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
20′
Мойсе Кин
22′
Леонардо Бонуччи
Жуан Педро
34′
Харис Ликояннис
39′
61′
Мартин Касерес
Родриго Бентанкур
Артур Ионица
Вальтер Бирса
68′
Жуан Педро
Альберто Черри
76′
Паоло Панкрацио Фараго
Симоне Падоин
76′
Дарио Срна
82′
85′
Мойсе Кин
90′+3′
Федерико Бернардески
«Ювентус» обыграл «Кальяри» со счетом 2:0 в гостевом матче 30-го тура Серии А. Голы на свой счет записали Леонардо Бонуччи и Мойзе Кин. Лучший бомбардир «Ювентуса» в этом сезоне Серии А Криштиану Роналду (19 голов) пропускал игру из-за повреждения.
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