Футбол

«Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер ИскоЕвро-футбол.ру 02:41

Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.
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СМИ: «Ювентус» сделал запрос по трансферу Иско

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Матч ТВ04:26

Calciomercato: «Ювентус» предложит 85 миллионов за Иско

Бомбардир.ру00:47
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