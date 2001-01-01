«Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер ИскоЕвро-футбол.ру 02:41

Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.

Происшествия В Мексике жертвами стрельбы на вечеринке стали 13 человек В сентябре прошлого года не менее пяти человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в туристическом районе мексиканской столицы Мехико.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал реакцию детей на концерт Аллы Пугачевой Максим Галкин сегодня показал, как по-разному отреагировали на шоу их с Аллой дети.

Кино «ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Хоккей Семь хоккеистов ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ Семь хоккеистов московского ЦСКА вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019, сообщается в микроблоге Федерации хоккея России в Twitter.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных на майские праздники Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) напомнила, что в начале мая российских граждан ждут длинные выходные дни.

Происшествия В Казахстане в ДТП с автобусом погибли 11 человек В Казахстане на одной из трасс перевернулся пассажирский автобус, погибли 11 человек, еще 29 пострадали, сообщила пресс-служба МВД республики.

Гаджеты Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.

Общество Кабмин выделил 1 млрд руб. на строительство общежития МГТУ им. Баумана Правительство России направит порядка 1,1 млрд руб. в 2019–2020 годы на завершение строительства и реконструкции комплекса общежитий Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана.

Политика Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.

Политика Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов на стадионе "Олимпийский" в Киеве встали на колени в знак уважения к родственникам погибших в Донбассе.

Культура Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".

Транспорт Парад трамваев с участием современных и ретровагонов пройдет в Москве Ежегодный парад трамваев пройдет в центре столицы в субботу, после чего на Чистопрудном бульваре развернется выставка старинного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

Армия и оружие БДК «Цезарь Куников» сломался во время учений Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота «Цезарь Куников» отбуксировали на базу из-за поломки, случившейся во время учений, сообщил источник в силовых структурах.

Гаджеты Фото дня с полным его разоблачением: загадочный iPhone 11 в руках главы Foxconn оказался не тем, чем кажется Во время недавнего выступления Терри Гоу (Terry Gou), председатель и главный исполнительный директор Foxconn, на пресс-конференции в Тайване, в его руках был з замечен необычно выглядящий смартфон.

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Экономика Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса превысило $100 млрд.

Политика В США прокуроры попросили суд приговорить Бутину к 18 месяцам тюрьмы Прокуроры попросили суд приговорить к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, арестованную в США по обвинению в работе иностранным агентом.