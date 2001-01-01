Футбол
«Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер ИскоЕвро-футбол.ру 02:41
Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.
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