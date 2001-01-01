«Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер ИскоЕвро-футбол.ру 02:41

Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.

Происшествия Электроснабжение восстановили в Ленинском районе Подмосковья Как сообщало Минэнерго РФ, в субботу без электроснабжения из-за данной аварии остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек).

Происшествия Двух школьниц задержали за организацию массового убийства В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.

Общество 109-летняя долгожительница назвала вино главным секретом здоровья Жительница США из Северной Каролины Анни Уилсон, которая отмечает 20 апреля 109 день рождения, заявила прессе, что у нее есть особенный секрет долгой жизни.

Происшествия В Воронеже четыре человека погибли в ДТП с автобусом В результате погибли четыре человека, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Происшествия Медведев поручил оказать помощь пострадавшим от пожаров в Забайкалье Правительство окажет необходимую помощь людям, которые потеряли жилье в результате природного пожара в Забайкальском крае, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время телефонного разговора с главой МЧС Евгением Зиничевым и врио губернатора региона Александром Осиповым, информирует «Интерфакс».

Экономика Надолго ли хватит повышения пенсионного возраста Власти повысили пенсионный возраст, подавая это как радикальное и долгосрочное решение проблем пенсионной системы, но это скорее лишь их купирование и отсрочка.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске Седьмого апреля сыну Жанны Фриске исполнилось шесть лет. Отец мальчика Дмитрий Шепелев редко публикует фото с сыном.

Авто «Автостат» определил самые популярные автомобили в России Самым продаваемым автомобилем в России стала Lada Granta. Данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Происшествия В Казахстане 11 человек погибли в результате аварии с автобусом По предварительным данным, одиннадцать человек погибли, 29 пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом в Казахстане.

Авто Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.

Общество На Шиесе сожгли два деревянных моста Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.

Шоу-бизнес Певица Адель рассталась с мужем Британская певица Адель рассталась со своим супругом бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом 19 апреля сообщает Associated Press.

Наука Ученые назвали способ избежать слабоумия В свою очередь, чем медленнее стареет мозг, тем ниже риск развития деменции (приобретенное слабоумия, характеризующиеся снижением когнитивных способностей).

Транспорт В ГИБДД рассказали, как изменится теоретический экзамен на права Госавтоинспекция планирует в конце этого года более чем вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Армия и оружие Во Владикавказе построят новое Северо-Кавказское суворовское училище Новое Северо-Кавказское суворовское военное училище будет построено во Владикавказе, сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

Авто ЦОДД назвал авто, водители которых чаще всего нарушают ПДД Чаще всего нарушения правил дорожного движения в Москве фиксируются с участием автомобилей Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а самыми «законопослушными» считаются владельцы Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.

Космос Космический мусор закроет землянам Солнце Космический мусор, которого становится все больше, может снизить количество солнечного света, поступающего на Землю.

Шоу-бизнес Венсан Кассель в третий раз стал отцом Знаменитый французский актер Венсан Кассель 19 апреля в третий раз стал отцом. Его 22-летняя супруга — модель Тина Кунаки — родила дочь.

Футбол «Реал» подпишет новый спонсорский контракт на 1,6 миллиарда евро Мадридский «Реал» достиг соглашения с компанией Adidas о подписании нового спонсорского контракта на сумму 1,6 миллиарда евро, сообщает Marca.

Политика В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ДНР и ЛНР Представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что в ходе дебатов Зеленский задавал вопросы, собранные от жителей Украины, без редактирования формулировок - "цензурой не занимаемся".