Футбол

«Ювентус» выделит 85 млн евро на трансфер ИскоЕвро-футбол.ру 02:41

Полузащитник мадридского "Реал" Иско является одной из приоритетных целей туринского "Ювентуса" в летнее трансферное окно.
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СМИ: «Ювентус» сделал запрос по трансферу Иско

Спорт-Экспресс05:08

СМИ: «Ювентус» готовит предложение по Иско

Матч ТВ04:26

Calciomercato: «Ювентус» предложит 85 миллионов за Иско

Бомбардир.ру00:47

Источник: «Ювентус» готов заплатить за Иско € 85 млн

Чемпионат03:25

«Ювентус» готов заплатить за игрока «Реала» 85 миллионов евро

Sport.ru03:55

«Ювентус» готовит € 80-85 млн на покупку Иско

Soccer.ru00:39

СМИ: Иско может стать игроком «Ювентуса» за 85 млн евро

Советский спорт03:38
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