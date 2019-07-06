Футбол
«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» и «Наполи» за ЛукакуЧемпионат вчера в 18:40
«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Об этом информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку также заинтересованы «Интер» и «Наполи».
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Происшествия
Изготовитель перевернувшегося возле Туапсе судна признал его перегруз
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено вчера в 05:31
Происшествия
Стали известны детали преступлений арестованных сотрудников ФСБ
Дело на сотрудников ФСБ появилось после июньского обыска в ЮЗАО Москвы с изъятием более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Во Франции рассказали о преимуществах «Северного потока — 2»
Проект газопровода «Северный поток — 2» может стать альтернативным и надёжным маршрутом поставок российского газа в случае отсутствия транзита через Украину, считает экс-сотрудник Генеральной дирекции казначейства Франции Себастьян Кошар.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины
Обновлено вчера в 10:14
Общество
Богатейший человек мира развелся с женой
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В Уфе синоптики дали прогноз погоды до конца лета
В Уфе специалисты спрогнозировали погоду на два месяца, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено в 00:26
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено вчера в 09:55
Армия и оружие
Российские военные контролируют корабли НАТО в Чёрном море
Российские военные наблюдают за действиями кораблей НАТО, участвующих в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 в Чёрном море, и контролируют их передвижения.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
Минсельхоз может заняться регулированием сбора грибов и ягод
К дикоросам, согласно проекту, причислены дикорастущие орехи, грибы, ягоды, семена и прочие продукты, в том числе лекарственные растения.
Обновлено 03 июля в 12:50
Экономика
В Приамурье три организации задолжали сотрудникам 13,7 миллиона рублей
"По состоянию на сегодняшний день долги по заработной плате имеют 3 организации в сумме 13,7 миллиона рублей, 278 человек не получили заработную плату своевременно",- сообщает пресс-служба правительства Приамурья.
Обновлено в 00:08
Происшествия
В Москве мужчина открыл стрельбу по девушкам за отказ познакомиться
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Порошенко снял 34 миллиона долларов наличными
Бывший президент Украины Петр Порошенко снял со своих счетов 34 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 07:01
Общество
Роскомнадзор составил протокол в отношении Google
Роскомнадзор составил протокол об административном правонарушении в отношении компании Google.
Обновлено вчера в 19:37
Шоу-бизнес
Гагарина в мини-платье свела всех с ума на презентации нового парфюма
Для презентации нового парфюма от Lancome 32-летняя Полина Гагарина выбрала яркий наряд - певица надела коктейльное микро-платье из парчи Atelier Moscow и дополнила свой образ украшениями от Sokolov Russia.
Обновлено вчера в 12:32
Армия и оружие
Новейшая огнеметная система «Тосочка» получит искусственный интеллект
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
«Порту» подписал игрока сборной Японии
24-летнего футболиста подписал «Порту», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с японцем рассчитан до 2024 года.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
Киллера Челентано приговорили к 24 годам колонии
Обновлено вчера в 08:09
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Происшествия
В подтопленном Тулуне вода за сутки ушла из 1,5 тыс. домов
Обновлено вчера в 21:03
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
"Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года до 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Республики Польша", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Суд арестовал владельца «Домашних денег»
Кузьминский суд сегодня арестовал на 16 суток владельца компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
«Один убит и шестеро ранены»: ВСУ озвучили потери за сутки в Донбассе
В Донбассе за прошедшие сутки ополченцы были вынуждены 30 раз открывать ответный огонь, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.
Обновлено вчера в 03:25
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Американские власти потребовали изъять у бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана (также известного под прозвищем Коротышка) $12,7 млрд.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Психологи рассказали, как быть счастливым
Как рассказала РИА Новости в кулуарах XVI Европейского конгресса доктор философских и психологических наук, пост-док факультета психиатрии в Маунт-Синай Бет Израел, Нью-Йорк Рафаэла Калати, вопрос счастья очень важен в современном мире.
Обновлено вчера в 20:29
Происшествия
Арестованный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Обновлено вчера в 22:10
Авто
В Туле вновь начнут производить легендарный мотороллер «Муравей»
«Туламашзавод» выпускал легкий мотороллер «Муравей» с 1969 года. В начале 1990-х годов производство мотороллеров было прекращено.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено 04 июля в 16:12
Хоккей
Задоров подписал новый контракт с «Колорадо»
Обновлено вчера в 16:05