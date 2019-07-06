«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Об этом информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку также заинтересованы «Интер» и «Наполи».

«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» и «Наполи» за Лукаку

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