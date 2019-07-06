Футбол
«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» и «Наполи» за ЛукакуЧемпионат вчера в 18:40
«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Об этом информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку также заинтересованы «Интер» и «Наполи».
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Политика
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Экономика
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Кто покупал бумаги белорусской сети Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
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Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
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