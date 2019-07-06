Футбол

«Ювентус» вступил в борьбу с «Интером» и «Наполи» за ЛукакуЧемпионат вчера в 18:40

«Ювентус» проявляет интерес к нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Об этом информирует сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Ранее сообщалось, что в услугах Лукаку также заинтересованы «Интер» и «Наполи».
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Серия А снова станет крутой: Сарри, «Ювентус», «Интер»

Чемпионат04:00

Лукаку может перейти в «Ювентус»

Газета.Ruвчера в 19:46

«Ювентус» претендует на Лукаку

Sport24.ruвчера в 17:47

СМИ: «Ювентус» заинтересовался форвардом «Манчестер Юнайтед» Лукаку

Матч ТВвчера в 21:20

СМИ: «Ювентус» заинтересовался форвардом «Манчестер Юнайтед» Лукаку

Sportbox.RUвчера в 21:20

«Ювентус» включился в борьбу за Лукаку

Евро-футбол.ру02:36

СМИ: «Ювентус» поборется с «Интером» и «Наполи» за Лукаку

Спорт-Экспрессвчера в 17:57
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Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:00
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Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками

Российская балерина Анастасия Волочкова решила поучаствовать в челлендже Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Воронежской области пострадали 10 человек

Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри

Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

Около 200 тыс. жителей Калифорнии остались без энергоснабжения и несколько человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 7,1, которое стало самым сильным для этого штата с 1999 года.
Обновлено в 09:19
Политика

Суд отказался отменить регистрацию Саакашвили на выборах в Раду

Шестой апелляционный административный суд в Киеве в субботу отказал в удовлетворении иска "Партии пенсионеров" Украины к Центральной избирательной комиссии, которая требовала отмены регистрации экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили кандидатом в депутаты Украины на внеочередных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Генерал ФСБ назвал ведомство «инкубатором для блатных»

По словам силовика, ситуация будет ухудшаться, пока в системе МВД и ФСБ не перестанут создавать «инкубатор для блатных».
Обновлено в 09:12
Хоккей

«Анахайм» подписал Андреаса Мартинсена

«Анахайм» подписал контракт с форвардом Андреасом Мартинсеном.
Обновлено в 08:44
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Происшествия

Появилось видео спасения людей с перевернувшегося в Чёрном море катера

Очевидцы сняли на видео спасение пассажиров с прогулочного катера, опрокинувшегося в Чёрном море у посёлка Джубга.
Обновлено в 08:28
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Политика

В Грузии выступили за прагматичные отношения с Россией

Глава Министерства экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что прагматичные, экономические отношения с Россией пойдут на пользу Тбилиси.
Обновлено в 09:21
Космос

В РКК «Энергия» допустили гибель экипажа «Федерации» при посадке в Тихом океане

Обновлено в 08:28
Происшествия

Европейский авиарегулятор нашел еще одну неполадку в Boeing 737 MAX

Европейский авиационный регулятор EASA обнаружил очередную неисправность в самолетах Boeing 737 MAX.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Экономика

Белорусский заемщик впервые почти за десять лет разместил бонды в России

Кто покупал бумаги белорусской сети Это размещение первого белорусского корпоративного эмитента на российском рынке, прокомментировал РБК первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Обновлено вчера в 14:23
Происшествия

Детей Луизы Хайруллиной передали ее родным

Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Боевики поплатились за попытку наступления на позиции САА в Хаме

Боевики, занимавшие ключевые высоты в северной Хаме, решили перегруппироваться и пойти в наступление на позиции сирийской правительственной армии.
Обновлено в 01:20
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Шоу-бизнес

Яна Рудковская заявила, что не готова стать бабушкой

Как рассказала Яна Рудковская, остальные двое сыновей пока своих девушек домой не приводили, лишь показывали снимки с возлюбленными.
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Алексей Ягудин рассказал об «изуродованной» ноге Татьяны Тотьмяниной

Фигурист пожаловался, что сломанную ногу жены восстанавливали в Германии после того, как в России ее окончательно «изуродовали».
Обновлено в 07:49
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Спорт

Панченко взял бронзу на Универсиаде в стрельбе из винтовки с 10 м

Россиянин Евгений Панченко стал бронзовым призером летней Универсиады в Неаполе в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Рогозин предложил использовать списанные боевые ракеты для запусков

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Происшествия

В Калининградской области нашли тело пропавшей на пляже девочки

Волонтеры нашли на берегу Балтийского моря на территории национального парка "Куршская коса" тело 12-летней девочки, пропавшей на пляже в Зеленоградске Калининградской области 30 июня, сообщила РИА Новости и.о. старшего помощника руководителя следственного управления СК России по региону Ольга Анисимова.
Обновлено в 08:26
Музыка

Россиян унизил Артур Пирожков и его новый клип «Алкоголичка»

Новый клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) "Алкоголичка", набравший за сутки почти 4 млн просмотров, возмутил россиян.
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Игры

Новую пасхалку нашли в игре Half-Life Decay

Обновлено в 09:37
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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