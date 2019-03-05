Футбол
«Ювентус» встретился с агентом Хосепа ГвардиолыRuNews24.ru вчера в 10:14
Сообщается, что представители «старой синьоры» провели уже две встречи с агентом наставника английского клуба. В издании также сказано, что получить Гвардиолу руководству «Ювентуса» будет трудно, так как действующий контракт с «Манчестер Сити» истекает в 2021 году.
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Общество
Владимирская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
По словам Беляевой, согласно закону "Об образовании", учебные заведения обязаны лишь обеспечить условия для организации питания: предоставить кухонное оборудование и места для приготовления пищи, а также создать условия для ее приема.
Обновлено в 02:03
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Министр экономического развития России Максим Орешкин сообщил, что ведомство понизило среднегодовой прогноз по курсу рубля в 2019 году с 63 руб. 9 коп. до 66 руб. за доллар, передает ТАСС.
Обновлено в 03:00
Политика
Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Пранкеры Вован и Лексус (Алексей Столяров и Владимир Кузнецов) разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Элиотта Абрамса.
Обновлено вчера в 20:39
Политика
На Украине разработали план в случае провала переговоров по газу
Украина подготовила план действий на случай провала переговоров с Россией по транзиту газа в Европу.
Обновлено в 02:39
Общество
Доренко потребовал убрать могилу Сталина с Красной площади
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко обратился к Федеральному собранию, правительству и администрации президента с требованием убрать могилу Иосифа Сталина с Красной площади.
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Дочь экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову перевели в колонию
Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару перевели в колонию общего режима в связи с нарушением ею условий отбывания наказания.
Обновлено вчера в 20:34
Происшествия
ЕСПЧ присудил €5 тыс. бывшему сахалинскому губернатору Хорошавину
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина и обязал Россию выплатить ему €5,1 тыс. компенсации.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Пятеро российских моряков получили тюремные сроки в Южной Корее
Суд Южной Кореи приговорил к реальным тюремным срокам пятерых российских моряков с судна «Палладий».
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Украинский журналист-оппозиционер ответил на обвинения СБУ
Украинский журналист-оппозиционер Владимир Скачко ответил на обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в призыве к нарушению территориальной целостности страны.
Обновлено в 03:36
Политика
Северная Корея восстанавливает ракетный полигон
Обновлено в 03:17
Происшествия
Из банковского сейфа в Москве украли валюту на 45 млн руб
В пересчете на рубли материальный ущерб оценивается в 45,4 млн руб. По данным МВД, сообщение о краже денег поступило 5 марта, а деньги были похищены в период с 12 ноября 2018 года по утро 4 марта 2019 года.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети
"Женщина из корыстных побуждений разместила в соцсети объявление о поиске приемных родителей для своей новорожденной дочери", - говорится в сообщении СК.
Обновлено в 03:35
Экономика
Куда российские богачи теперь вкладывают накопления
Компания впервые детально исследовала инвестиции людей со свободными активами от $30 млн из разных регионов мира – Африки, Азии, Австралии, Европы, Латинской Америки, Среднего Востока, Северной Америки, России и СНГ.
Обновлено в 02:57
Культура
Путин поздравил Михаила Жванецкого с юбилеем
Сегодня, 6 марта, президент России Владимир Путин поздравил известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого с юбилеем.
Обновлено в 02:59
Спорт
Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в спринте на Универсиаде
Российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на Универсиаде в Красноярске.
Обновлено в 02:57
Общество
Иностранный фастфуд по распространению в России обогнал ретейл
Burger King стал самой массово представленной международной сетью в России, следует из отчета Retail Destination Russia, подготовленного компанией JLL (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:04
Армия и оружие
Генштаб высказался против отказа от призыва в армию
В Генеральном штабе России назвали полный отказ от призыва в армию нецелесообразным, так как РФ нужно накапливать «военно-обученный людской ресурс».
Обновлено в 01:50
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом на Ставрополье
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием микроавтобуса в Ставропольском крае погибли шесть человек, сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 00:24
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX дебютировал в Женеве
Японский бренд Mitsubishi в рамках автосалона в Женеве официально представил обновленный кроссовер Mitsubishi ASX.
Обновлено в 02:52
Общество
Алкогольный регулятор выдал «Яндекс.Маркету» предостережение
Росалкогольрегулирование выдало «Яндекс.Маркету» предостережение о недопустимости нарушения закона, запрещающего дистанционную продажу алкоголя.
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия
Хабаровские полицейские сняли с рейса двух авиадебоширов из Бурятии
Двух жителей Республики Бурятия 33 и 37 лет сняли с готовящегося к вылету самолета Хабаровск - Иркутск сотрудники полиции.
Обновлено в 03:07
ЖКХ
Медведев поручил разработать норматив по вторичной переработке отходов
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ведомствам разработать для регионов норматив для увеличения вторичной переработки отходов, сообщает пресс-служба кабмина.
Обновлено в 02:05
Общество
Шереметьево предложило ужесточить правила поведения в аэропортах
В апреле 2018 года сообщалось, что гендиректор ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации Виктор Горбачев назвал штрафы за нарушение правил поведения в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский «дикостью и маразмом».
Обновлено в 02:30
Политика
Экс-президента Южной Кореи освободят под залог
Бывшего президента Южной Кореи Ли Мён Бака освободят сегодня под залог. Об этом сообщает Рёнхап со ссылкой на решение Высшего суда Сеула.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Белгородец попытался убить себя перед областным правительством
В Белгороде в ночь на 6 марта мужчина попытался покончить с собой на Соборной площади перед зданием областного правительства, сообщил портал «БелПресса».
Обновлено в 03:07