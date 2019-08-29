Футбол
Sportbox.RU«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram
За страницей туринского клуба следят 31,1 млн человек. По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
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«Юве» обошел «МЮ» и стал 3-м по подписчикам в инстаграме. Выше только «Реал» и «Барса»
Sports.ruвчера в 17:30
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 03:13, Вашингтон
Политика
Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.
Известия 02:22
Общество
«Известия»: в России трудоустроены 40% людей предпенсионного возраста
Число трудоустроенных россиян предпенсионного возраста составляет 40%.
ТАСС вчера в 23:39
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России скончалась в больнице
Национальная служба новостей вчера в 10:24
Футбол
В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа
В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.
РБК вчера в 17:36
Политика
Верховная рада нового созыва соберется на первое заседание
Депутаты Верховной рады IX созыва соберутся в четверг на свое первое заседание.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России
Южный Федеральный вчера в 20:17
Происшествия
Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми
Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:43
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".
Газета.Ru вчера в 23:59
Игры
Ubisoft назвала бизнес-модель Steam «нереалистичной»
Вице-президент Ubisoft по партнёрству и доходам Крис Ран публично высказался о том, что бизнес-модель Steam с комиссией в 30% сейчас выглядит «нереалистично» — прямой конкурент в лице Epic Games Store забирает себе лишь 12% с каждой проданной копии.
Игромания.ру вчера в 14:48
Здоровье
Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки
Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.
RT на русском 02:31
Политика
Суд Новосибирска отказался снять с выборов действующего мэра
27 августа кандидат на должность мэра от партии «Справедливая Россия», бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой подал иск об отмене регистрации на выборы выдвинувшегося на второй срок Локтя.
РБК 03:05
Авто
Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода
Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика
Стало известно о возможном обмене Сенцова на Вышинского
Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.
Lenta.ru 02:41
Спорт
Российская гимнастка решила выступать за Грузию
Взгляд.ру 01:35
Политика
Зачитавшая перед Зеленским рэп певица объяснила поездку в Крым
РИА Новости вчера в 21:21
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Общество
«Вертолеты России» и «Яндекс.Такси» запустят систему аэротакси
Компания «ВР-Технологии», входящая в холдинг «Вертолеты России», подписала соглашение с сервисом «Яндекс.Такси» о создании городской системы аэромобильности.
Известия вчера в 09:14
Политика
Джонсон приостановил работу парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
Вестник Кавказа вчера в 06:08
Политика
Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США
Аргументы и Факты вчера в 18:44
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Технологии
Поисковиков обяжут удалять ссылки на пиратские сайты в течение 6 часов
В России могут принять закон, обязывающий поисковые сервисы удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов после появления их в специальном реестре.
REGNUM 00:42
Происшествия
В Рыбацком внук напал на свою бабушку с отвёрткой
Полицейские выяснили, что на пожилую женщину напал с отверткой собственный внук, который после попытался скрыться с места происшествия.
78.ru 02:53
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Число украинских туристов в Крыму растет
iReactor вчера в 12:15
Армия и оружие
Пакистан испытал баллистическую ракету «Газнави»
Вооруженные силы Пакистана провели испытания баллистической ракеты "Газнави".
ТАСС 02:55