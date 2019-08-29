Футбол
Матч ТВ«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram
За страницей туринского клуба следят 31,1 млн человек. По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
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«Юве» обошел «МЮ» и стал 3-м по подписчикам в инстаграме. Выше только «Реал» и «Барса»
Sports.ruвчера в 17:30
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика
Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции.
ТАСС 04:15
Политика
Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Общество
Первые дольщики проблемного ЖК «Спортивный квартал» в Москве получили ключи
РИА Новости 05:57
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия
Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях
Интерфакс вчера в 15:19
Политика
Испытания экзоскелета робота «Фёдора» стартовали на МКС
Напомним, ранее стало известно, что 29 августа «Фёдор» начнёт выполнять свои обязанности на МКС.
REGNUM вчера в 20:13
Общество
В Москве повысили минимальный размер пенсии
Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт 27 августа в 09:42
Экономика
Определен срок проектирования магистрали Москва — Санкт-Петербург
Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург займет три года.
Lenta.ru 05:54
Происшествия
Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов
Ореанда-Новости 01:45
Энергетика
Польша намерена продавать Украине газ, купленный у США
"PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 06:13
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Российская газета вчера в 20:02
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Общество
Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей
Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей.
ТАСС 05:07
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru вчера в 12:25
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес
Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода
Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика
Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
Коммерсантъ 06:07
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие
NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Кино
Оператор «Лиги справедливости» разрыдался во время просмотра фильма
«К несчастью, да», — заявил оператор Фабиан Вагнер в ответ на вопрос, выдел ли он финальную версию «Лиги справедливости».
КиноПоиск 04:10
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Кино
Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета
Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30