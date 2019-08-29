За страницей туринского клуба следят 31,1 млн человек. По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».

«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

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