Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

За страницей туринского клуба следят 31,1 млн человек. По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
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«Ювентус» вышел на 3-е место по популярности в Instagram

Спорт-Экспрессвчера в 21:11

«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

Sportbox.RUвчера в 22:14

«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

Матч ТВвчера в 22:14

Криштиану уже поднял «Ювентус» на третье место в мире. По подписчикам в инстаграме

Sport24.ru04:55

«Ювентус» стал 3-м по подписчикам в «Инстаграме» после «Реала» и «Барселоны»

Чемпионатвчера в 20:06

«Ювентус» обошёл «МЮ» и попал в топ-3 клубов по подписчикам в Instagram

Евро-футбол.рувчера в 17:37

«Юве» обошел «МЮ» и стал 3-м по подписчикам в инстаграме. Выше только «Реал» и «Барса»

Sports.ruвчера в 17:30
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

Болтон планирует обсудить в Минске санкции в отношении Белоруссии

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе запланированного на 29 августа визита в Минск планирует обсудить введенные в отношении Белоруссии санкции.
ТАСС 04:15
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Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине

В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Точную дату начала Второй мировой войны знает только треть граждан РФ

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Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами

В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Общество

Первые дольщики проблемного ЖК «Спортивный квартал» в Москве получили ключи

РИА Новости 05:57
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Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
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Соболь сообщила о нападении на нее с «какой-то грязью»

РБК 06:09
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия вчера в 20:42
Происшествия

Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс вчера в 15:19
Политика

Испытания экзоскелета робота «Фёдора» стартовали на МКС

Напомним, ранее стало известно, что 29 августа «Фёдор» начнёт выполнять свои обязанности на МКС.
REGNUM вчера в 20:13
Общество

В Москве повысили минимальный размер пенсии

Городские доплаты к пенсиям поднимут с 1 сентября.
Росбалт 27 августа в 09:42
Экономика

Определен срок проектирования магистрали Москва — Санкт-Петербург

Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург займет три года.
Lenta.ru 05:54
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки заподозрили кражу органов

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Энергетика

Польша намерена продавать Украине газ, купленный у США

"PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 06:13
Экономика

Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала

Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Политика

Олега Сенцова этапировали в Москву

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за подготовку теракта в Крыму, этапирован в Москву, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Российская газета 04:32
Политика

Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35

Российская газета вчера в 20:02
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Музыка

Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи

Российская газета 04:23
Общество

Собянин: средняя зарплата московских учителей достигла 114 тыс. рублей

Средняя заработная плата учителей московских школ по итогам первого полугодия 2019 года составила 114 тыс. рублей.
ТАСС 05:07
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru вчера в 12:25
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Шоу-бизнес

Анжелика Варум поддержала Лолиту Милявскую после развода

Анжелика Варум опубликовала в инстаграме трогательный пост, в котором поддержала свою подругу Лолиту Милявскую, недавно пережившую развод.
РИА Новости вчера в 10:15
Политика

Меркель и Путин обсудили транзит газа и «нормандский формат»

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, говорится в сообщении правительства ФРГ.
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Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Армия и оружие

NYT: Иран не может оправиться от кибератаки США

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Иран.
Газета.Ru вчера в 22:58
Кино

Оператор «Лиги справедливости» разрыдался во время просмотра фильма

«К несчастью, да», — заявил оператор Фабиан Вагнер в ответ на вопрос, выдел ли он финальную версию «Лиги справедливости».
КиноПоиск 04:10
Политика

Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины

Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
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Мэттью Макконахи стал преподавателем Техасского университета

Мэттью Макконахи, известный по ролям в фильме «Интерстеллар» и сериале «Настоящий детектив», стал преподавателем Техасского университета.
Культуромания 02:30
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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