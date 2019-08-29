Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

2 фото
За страницей туринского клуба следят 31,1 млн человек. По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Ювентус» обошел «МЮ» по количеству подписчиков в инстаграме. Больше только у «Реала» и «Барселоны»

Sport24.ruвчера в 22:26

«Юве» обошел «МЮ» и стал 3-м по подписчикам в инстаграме. Выше только «Реал» и «Барса»

Sports.ruвчера в 17:30

«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

Матч ТВвчера в 22:14

«Ювентус» вышел на 3-е место по популярности в Instagram

Спорт-Экспрессвчера в 21:11

«Ювентус» стал 3-м по подписчикам в «Инстаграме» после «Реала» и «Барселоны»

Чемпионатвчера в 20:06

«Ювентус» обошёл «МЮ» и попал в топ-3 клубов по подписчикам в Instagram

Евро-футбол.рувчера в 17:37

«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

Sportbox.RUвчера в 22:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 01:42, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера

StarHit.ru вчера в 13:00
Общество

В Приморье из-за сильных дождей ввели режим ЧС

Из-за сильных дождей, обрушившихся на Владивосток и районы края, в Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
Российская газета вчера в 23:22
Шоу-бизнес

Эммануил Виторган снова стал отцом в 79 лет

Примечательно, что сам Виторган держал планы стать отцом снова в тайне.
Дни24 вчера в 03:12
Происшествия

При обрушении здания в Новосибирске погибли люди

В настоящее время сообщается о двух погибших.В Новосибирске на территории строящегося здания при проведении работ по реконструкции произошло обрушение стены и перекрытий.
Клуб регионов вчера в 03:32
Политика

Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение пересмотреть программу финансирования военной помощи Украине, передает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru 01:28
Космос

Маск рассказал о планах первого орбитального полета корабля Starship

Ранее в среду в Техасе компания SpaceX успешно испытала прототип корабля Starship, аппарат Starhopper поднялся на высоту 150 метров и совершил вертикальную посадку после продолжавшегося менее минуты полета.
РИА Новости 01:12
Политика

Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией

Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС вчера в 03:42
Армия и оружие

Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России

Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:30
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Общество

В Варшаве заявили об экологическом кризисе из-за слива стоков в Вислу

Известия вчера в 12:14
Армия и оружие

Посадку Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль сняли на видео

Минобороны опубликовало кадры посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных Ан-26 на строящуюся в Татарстане автомагистраль, проведенной в рамках специальных учений по материально-техническому обеспечению в ЦВО.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

Жители Приангарья поблагодарили новосибирских спасателей за помощь

Жители города Тулун Иркутской области направили спасателям Сибирского спасательного центра благодарность за помощь при ликвидации последствий паводка, сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
REGNUM вчера в 04:11
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне», вызвали «скорую»

Суть событий 01:26
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Жеребьевка турнира пройдет 29 августа в Монако.
Газета.Ru 01:29
Общество

Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.
Алтапресс вчера в 19:30
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия

Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском вчера в 03:20
Происшествия

Как на поле подсолнечника в Курской области экстренно садился самолёт

В результате аварийной посадки, причины которой устанавливаются, никто не пострадал.
KurskTV.ru вчера в 17:02
Политика

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Экономика

Валюты emerging markets скатились на дно

Любовь окончена, инвесторы бегут из развивающихся рынков, валюты emerging markets стремительно дешевеют, а сводный индекс, составленный банком JP Morgan, и вовсе опустился до рекордного минимума.
Вести.Финанс вчера в 23:35
Теннис

Киргиос объяснил, почему обвинил ATP в коррупции

Австралийский теннисист Ник Киргиос объяснил, что неправильно подобрал слова, когда обвинил ATP в коррупции.
Матч ТВ вчера в 15:25
Космос

Трещины на Солнце испугали астрономов

Трещины на Солнце сильно обеспокоили и напугали астрономов.
OAnews 26 августа в 10:56
Транспорт

На платформах МЦД установят валидаторы для карты «Тройка»

К открытию Московских центральных диаметров (МЦД) на платформах установят валидаторы, позволяющие оплачивать проезд картой «Тройка».
REGNUM 00:25
Происшествия

В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

Pravda.Ru 27 августа в 03:16
Общество

Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась

Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Наука

Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России

Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.
Ugpressa.ru вчера в 14:51
Экономика

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России

Больше половины российских банков за последний год столкнулись с чистым оттоком средств населения: этот показатель растет последние несколько лет и впервые за пять лет превысил 50%, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора (есть у РБК).
РБК 01:00
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка

Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru вчера в 07:11
Политика

Киевский суд освободил Вышинского из-под стражи

Вести.Ru вчера в 05:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное