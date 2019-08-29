Футбол

Матч ТВМатч ТВ«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram

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За страницей туринского клуба следят 31,1 млн человек. По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
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«Ювентус» обошел «МЮ» по количеству подписчиков в инстаграме. Больше только у «Реала» и «Барселоны»

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