Футбол
Матч ТВ«Ювентус» вошел в топ-3 по популярности в Instagram
За страницей туринского клуба следят 31,1 млн человек. По данному показателю «Ювентус» вышел на третье место среди всех футбольных клубов мира, обойдя «Манчестер Юнайтед».
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Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Общество
Во Владивостоке из-за дождей введен режим ЧС
Глава Владивостока Олег Гуменюк объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с ливнями, обрушившимся на город в последние дни.
Российская газета 09:33
Общество
После развода супругов платежи по ипотеке включат в алименты
Новые поправки дадут право суду заставить одного супруга оплатить счета по аренде или ипотеке (хотя бы частично) в пользу второго супруга, с которым остался жить ребенок.
Банки Сегодня 05:36
Армия и оружие
Полковник армии США назвал украинских солдат «слабым местом»
В своей публикации полковник назвал украинских солдат «слабым местом».
REGNUM 01:08
Армия и оружие
Историк объяснил, почему Гитлер не смог создать свою атомную бомбу
Историк российского атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, почему гитлеровская Германия не сумела разработать свое ядерное оружие.
iReactor 22:28
Здоровье
Эксперты назвали 5 комнатных растений для снижения стресса
Актуальные Новости 08:04
Футбол
Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru 15:26
Происшествия
В Мексике при нападении на бар погибли больше 20 человек
Телеканал RTVI 08:07
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
По информации ведомства на 1 января этого года, в стране живет 4,3 млн мужчин и 5,8 млн женщин предпенсионного возраста — в общей сложности 10,1 млн человек.
Известия 20:42
Общество
Что нельзя делать на Ореховый Спас и как его принято праздновать
Алтайская правда 19:00
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
RT на русском 13:56
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка умерла в больнице
Российская газета 10:08
Политика
Facebook ужесточил правила политической рекламы перед выборами в США
Компания Facebook ужесточила правила размещения политической рекламы в американском сегменте своих социальных сетей в рамках подготовки к президентским выборам в США в ноябре 2020 года, сообщается на ее сайте.
РИА Новости 07:15
Здоровье
Как расторопша поможет очистить печень
Врачи советуют пить отвар расторопши каждый день. Это поможет удалить из организма токсины и облегчить работу печени.
Волгоградская правда 22:11
Хоккей
«Адмирал» обыграл «Спартак» в последнем матче перед стартом сезона КХЛ
Хоккеисты "Адмирала" из Владивостока обыграли московский "Спартак" в последнем для обеих команд контрольном матче перед началом сезона КХЛ, "красно-белые" проиграли четыре подряд контрольных матча.
РИА Новости 12:22
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru 15:20
Экономика
В России зафиксировали рост уровня бедности
В 1 полугодии 2019 года численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума увеличилась на 200 тысяч человек.
Твой Иркутск вчера в 21:31
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета 16:55
Футбол
«Барселона» хочет презентовать Неймара 29 августа
Bookmaker-ratings.ru 06:57
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru 17:46
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru 13:10
Экономика
Долг россиян по налогам увеличился
Задолженность россиян по имущественным налогам выросла на 16 процентов за три года.
Lenta.ru 21:47
Технологии
Эксперт оценил вероятность перехода россиян на платежную систему Telegram
Россияне вряд ли будут массово использовать платежную систему мессенджера Telegram, считает директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
РИА Новости 06:07
Политика
Компании США попросили Трампа отменить новые пошлины на товары из КНР
Свыше 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на товары из Китая, которые должны вступить в силу в воскресенье, 1 сентября.
Известия 20:03
Экономика
Назван размер «невидимой» экономики РФ
Размер ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) в 2017 году составил 11,7 трлн рублей.
News.ru 20:36
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17